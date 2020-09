L'Inter è molto attiva sul fronte mercato in questi ultimi giorni. Il diktat di Suning è stato chiaro, visto che bisognerà necessariamente prima sfoltire la rosa, che conta ben 33 giocatori, prima di potersi muovere in entrata. Anche per questo sarebbe stato messo in stand by attualmente l'acquisto di Arturo Vidal, che comunque pare proprio dover arrivare in cambio di un piccolo indennizzo al Barcellona. Ma proprio dai blaugrana potrebbe arrivare un altro colpo quasi inaspettato. Il club nerazzurro, infatti, qualora si creasse l'opportunità, sarebbe alla ricerca di una punta di livello per completare il reparto e nelle ultime ore sarebbe è circolato il nome di Luis Suarez.

Suarez accostato all'Inter

L'Inter potrebbe essere ancora alla ricerca di un attaccante di livello per completare il reparto avanzato. Il ritorno alla base di Andrea Pinamonti potrebbe non essere definitivo. Il giovane centravanti classe 1999, infatti, ai microfoni dei cronisti ieri, dopo le visite mediche, ha sottolineato come proverà a mettersi in gioco e a convincere il tecnico, Antonio Conte, su di lui. In caso contrario potrebbe essere sacrificato come contropartita in qualche operazione o ceduto in prestito a qualche club amico. A quel punto servirebbe una punta da alternare con Romelu Lukaku e, all'occorrenza, da schierare al fianco del centravanti belga. Il nome nuovo, stando a quanto giunge dalla Spagna, sarebbe quello di Luis Suarez, in uscita dal Barcellona.

Il centravanti uruguaiano è stato accostato a lungo alla Juventus che, però, nelle ultime ore avrebbe virato definitivamente su Edin Dzeko. Il giocatore ieri era a Perugia per sostenere l'esame di italiano che lo renderà comunitario nelle prossime settimane. L'Inter, comunque, avrebbe il posto da extracomunitario libero e potrebbe occuparlo con l'attaccante del Barça, completando un reparto molto competitivo con Lukaku, Sanchez e Lautaro Martinez.

Operazione possibile a una condizione

L'operazione che vedrebbe Luis Suarez approdare all'Inter sarebbe molto dispendiosa visto che il centravanti uruguaiano vorrebbe un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione. Per questo motivo l'affare diventerebbe possibile solo qualora il Barcellona accettasse di liberarlo a parametro zero.

In questo modo i nerazzurri non dovrebbero pagare il cartellino del classe 1987, concentrandosi solo sull'ingaggio.

A dare la notizia del possibile interesse del club di Suning è stato il giornalista del Mundo Deportivo, Paco Aguilar, che ha sottolineato come l'Inter osservi in maniera defilata ma interessata la vicenda relativa al passaporto dell'attaccante: "Non si parla dell’Inter, ma se Suarez prendesse la nazionalità italiana (ha passato l’esame poco fa, ndr), il club nerazzurro aspetta defilato per provare a prenderlo se dovesse liberarsi dal Barcellona. Vada, se coprono l’anno che gli rimane".