La Juventus, nella giornata di venerdì 18 settembre, potrebbe ufficializzare l'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. Il bosniaco, però, non sarà l'unico rinforzo per il settore avanzato. Il tecnico Andrea Pirlo ha chiesto infatti alla dirigenza l'acquisto di una quarta punta che possa far rifiatare il tridente titolare. Il prescelto potrebbe essere Moise Kean, che vorrebbe lasciare l'Everton e ritornare in Serie A in previsione Europei 2021. Proprio sul classe 2000 si è soffermato il suo agente sportivo Mino Raiola. Intercettato davanti alla sede dell'Inter (era a Milano per parlare del futuro professionale di un altro suo assistito, Pinamonti), l'agente ha ironizzato: "Kean alla Juventus?

Devi andare a Torino e aspettarmi là'. Ironia a parte, il giocatore sembra davvero vicino alla Juventus, alla ricerca di una quarta punta che possa essere iscritta nella lista B della Champions League. Il giocatore, infatti, essendo cresciuto nelle giovanili bianconere, libera un ulteriore posto nella lista di giocatori da presentare per la massima competizione europea.

L'agente sportivo Mino Raiola su Pinamonti

Mino Raiola si è soffermato anche sul suo assistito Pinamonti. Genoa e Inter hanno trovato l'intesa, il giocatore si trasferirà a Milano ma non è escluso possa lasciare la società nerazzurra per giocare con più continuità. D'altronde, come dichiarato dall'agente sportivo, non mancano acquirenti per il nazionale under 21.

Ha infatti rimarcato: "Ci sono state diverse proposte per lui, Stiamo parlando di un giocatore vero". Un giornalista poi gli ha posto una domanda facendo riferimento ad un possibile interessamento della Juventus per il giovane. A tal riguardo Raiola ha utilizzato altra ironia dichiarando: "Si dice il peccato ma non il peccatore".

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, Moise Kean rappresenta un possibile obiettivo della Juventus di questo Calciomercato estivo. Ancelotti, infatti, avrebbe avallato la cessione del classe 2000, considerando che attualmente nella società inglese non ha spazio per mettersi in mostra. L'obiettivo del giocatore è l'Europeo 2021, il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha dimostrato di volergli dare fiducia.

La possibilità Juventus potrebbe essere davvero interessante per il giocatore che, inoltre, troverebbe un ambiente ideale per esprimersi al meglio.

Intanto la Juventus è al lavoro anche per chiudere un ulteriore acquisto per la mediana. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Aouar, Locatelli e De Paul. Il più abbordabile dal punto di vista economico è il centrocampista del Sassuolo, valutato circa 25-30 milioni.