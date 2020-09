La Juventus riparte in campionato con una vittoria convincente. È stato lo stesso tecnico Andrea Pirlo a non nascondere tutta la sua soddisfazione per il successo interno contro la Sampdoria per 3-0. I bianconeri non hanno subito gol, fatto inusuale rispetto allo scorso anno con la gestione Maurizio Sarri. Pirlo infatti sembra preferire la difesa a tre, proprio per questo vuole cinque centrali per la stagione. Come scrive ilbianconero.com, il nuovo assetto difensivo ha portato la Juventus a fermare qualsiasi richiesta per Daniele Rugani. La società bianconera infatti ha deciso di cedere Cristian Romero, tenendo invece in rosa il centrale toscano.

Rugani sarebbe considerato incedibile da Pirlo

Il classe 1994 è uno dei giocatori che pesano molto a bilancio per l'ingaggio che percepisce, in quanto guadagna 3,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Come dicevamo, sarà il quinto centrale dietro a Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral. Inoltre Pirlo con la Sampdoria ha dimostrato che come centrale di destra può schierare anche Danilo, il brasiliano infatti può giocare nella difesa a tre e come esterno di centrocampo. Secondo ilbianconero.com, i centrali difensivi per la Juventus in vista della stagione 2020-2021 sono oramai delineati. La cessione di Romero all'Atalanta ha garantito la permanenza di Daniele Rugani, che sarà il quinto dei centrali.

Le tante partite che disputerà la Juventus potrebbero garantire un discreto spazio anche per il classe 1994, che con la difesa a tre potrebbe rilanciarsi dopo anni complicati in bianconero.

Intanto nelle ultime ore Rugani è diventato per la prima volta papà: la sua compagna Michela Persico ha partorito il piccolo Tommaso.

Il mercato della Juventus

Se da una parte la situazione centrali sembra risolta, diversa invece è quella che riguarda le fasce e il settore avanzato. Contro la Sampdoria ha giocato titolare Frabotta, che però non può essere considerato un titolare. Alex Sandro infatti attualmente è infortunato e dovrebbe essere confermato la prima scelta per la fascia sinistra.

Dovrebbe però partire Luca Pellegrini, destinazione Genoa. Questo potrebbe significare la conferma come prima riserva di Frabotta o l'eventuale acquisto di un altro terzino sinistro. Si parla di un interesse per Robin Gosens dell'Atalanta, considerando che i bergamaschi avrebbero sondato il terreno per Junior Firpo del Barcellona. Per quanto riguarda il settore avanzato, Dzeko rimarrebbe il giocatore preferito ma nelle ultime ore è tornato di nuovo di moda il nome di Alvaro Morata. La punta spagnola potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, soprattutto se l'Atletico Madrid dovesse acquistare Luis Suarez.