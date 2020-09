La Juventus sarebbe sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare ad Andrea Pirlo. Ieri sera 20 settembre, Fabio Paratici aveva spiegato che non c'era una situazione Dzeko, ma c'erano in piedi altre soluzioni. Proprio poco fa, Sky Sport ha rivelato che la Juventus avrebbe riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid per avere Alvaro Morata. I colchoneros sarebbero disposti a cedere il loro giocatore anche in prestito. Ovviamente il prestito sarebbe molto oneroso visto che la Juventus dovrebbe versare circa 10 milioni, mentre per il diritto di riscatto Paratici dovrebbe sborsare circa 45 milioni.

L'operazione Morata, nel complesso, costerebbe circa 55 milioni. Adesso resta da capire come evolverà questa situazione anche perché l'Atletico Madrid vorrebbe cedere Morata per sistemare i suoi conti e per fare spazio a Luis Suarez. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se vista l'accelerata per Morata tramonterà definitivamente la pista Dzeko.

La Juventus punta Morata

Alvaro Morata, nell'estate del 2014, sbarcava a Torino per giocare per due stagioni con la maglia della Juventus. Poi nel 2016, il Real Madrid esercitò il diritto di recompra e lo spagnolo lasciò i bianconeri. Ma la adesso a distanza di quattro anni le strade di Morata e della Juventus potrebbero ritrovarsi.

Infatti, Fabio Paratici si sarebbe fatto nuovamente avanti con l'Atletico Madrid proprio per avere l'attaccante classe 92. Dunque, Morata potrebbe essere il prescelto per rinforzare l'attacco di Andrea Pirlo. Inoltre, la Juventus starebbe seguendo anche la pista Dzeko ma viste le difficoltà per arrivare al bosniaco i bianconeri avrebbero deciso di virare su altri attaccanti.

Anche perché Pirlo ha bisogno di avere un nuovo bomber.

Morata conosce già Pirlo

Qualche settimana fa, il noto procuratore Giovanni Branchini aveva rivelato che la Juventus non avrebbe acquistato né Dzeko e né Suarez ma avrebbe puntato su Alvaro Morata. Nelle ultime ore, la pista che porterebbe i bianconeri al bomber spagnolo avrebbe subito una forte accelerata.

Inoltre, Andrea Pirlo conosce molto bene Alvaro Morata visto che sono stati compagni di squadra nella stagione 2014/2015. Chissà che quindi il bomber classe 92 non possa tornare a vestire la maglia bianconera. Adesso non resta che attendere di capire se la trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid andrà in porto oppure no. Mentre in uscita dai bianconeri ci sarebbe Luca Pellegrini. Il terzino classe 99 piace a Genoa e Fiorentina. Il club viola avrebbe contatto l'agente di Pellegrini e adesso non resta che attendere di capire se la Juventus deciderà di cederlo al Genoa o alla Fiorentina.