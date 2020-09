Uno dei giocatori che non sembra certo della permanenza all'Inter è Marcelo Brozovic che potrebbe partire in questa sessione di Calciomercato. Il centrocampista croato, infatti, non è più imprescindibile per l'allenatore Antonio Conte, soprattutto dopo l'arrivo di Arturo Vidal, sbarcato domenica 20 settembre a Milano e destinato a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore dell'Inter. Porte girevoli a centrocampo, con l'ex Dinamo Zagabria che potrebbe essere in uscita per cercare di finanziare un altro obiettivo di mercato, N'Golo Kanté del Chelsea, richiesto da Conte durante il vertice tenuto con la dirigenza a Villa Bellini.

Tra i club più interessati a Brozovic ci sarebbe il Monaco.

Brozovic in uscita: ipotesi Monaco

La parabola di Marcelo Brozovic con la maglia dell'Inter è stata importante. Arrivato nel gennaio del 2015 su indicazione di Roberto Mancini per 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, il centrocampista croato era stato vicino alla cessione tre anni dopo, nel gennaio del 2018, quando circolarono anche delle fotografie mentre era in albergo con le valigie già pronte. Fu Luciano Spalletti a bloccare tutto e a ricucirgli un ruolo su misura in mezzo al campo, davanti alla difesa. Da quel momento "Epic Brozo" ha fatto un salto di qualità, diventando un punto fermo della formazione titolare prima di Spalletti e poi di Conte che lo ha sempre schierato quando lo ha avuto a disposizione.

Nella stagione 2019/2020 ha collezionato 32 presenze in Serie A con tre reti all'attivo, di cui due nei derby di andata e ritorno contro il Milan. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto con l'ambiente e con il tecnico, soprattutto per delle vicende extra-calcistiche.

Di conseguenza, il classe 1992 non sarebbe più incedibile per il club nerazzurro che sarebbe disposto a venderlo a fronte di una proposta congrua al suo valore. Su Brozovic avrebbe messo gli occhi il Monaco, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico della squadra. I monegaschi vogliono tornare nel calcio che conta dopo essere stati fuori dalle competizioni europee nelle ultime stagioni.

Il Monaco potrebbe mettere sul piatto 38 milioni per Brozovic

Il tecnico del Monaco, Niko Kovac, aveva cercato di smorzare i rumors di mercato su un possibile interesse per Marcelo Brozovic nelle scorse settimane. Dalla Croazia, però, in particolar modo dal Croatian Football News, giungono ulteriori indiscrezioni sulla volontà dei monegaschi di provare ad acquistare il centrocampista croato dell'Inter. I francesi potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Offerta che, se davvero dovesse essere recapitata a Viale della Liberazione, difficilmente verrebbe rifiutata.

L'Inter in questo momento ha una certa abbondanza in organico per quanto riguarda i centrocampisti, e inoltre un'eventuale partenza di Brozovic potrebbe garantire una plusvalenza (essendo registrato a bilancio quasi a zero) e mettere a disposizione del club meneghino un "tesoretto" da reinvestire su Kanté o Marcos Alonso, gli altri due nomi fatti da Conte per rinforzare la rosa.