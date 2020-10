Prima pausa della stagione per il Crotone. La formazione rossoblu, reduce da tre sconfitte in altrettante gare, potrà dedicarsi nelle ultime ore di mercato al completamento della rosa affidata al tecnico Giovanni Stroppa. Ufficiale nelle ultime ore la cessione del centrocampista Alessandro Garattoni alla Juve Stabia. I calabresi potrebbero inoltre accogliere a breve il difensore Sebastiano Luperto in uscita dal Napoli.

Crotone, nuova avventura per Garattoni

Acquisito con lo status di svincolato dopo l'esperienza maturata ta tra le fila del Cesena, il centrocampista Alessandro Garattoni, classe 1998, non ha mai vestito realmente la maglia del Crotone.

Per lui due stagioni da protagonista in prestito in Serie C con 69 presenze racimolate e 2 reti. Concluso l'ultimo torneo il calciatore ha fatto ritorno in Calabria per fine prestito. Con la promozione in Serie A degli squali le possibilità di potere rimanere a Crotone si sono di fatto azzerare con la scelta effettuata dalla dirigenza rossoblu di cederne il cartellino a titolo definitivo alla Juve Stabia. Il calciatore ripartire a dunque dalla squadra campana sotto la guida del tecnico Pasquale Padalino.

Luperto verso il Crotone

Una trattativa che va ormai avanti da diverse settimane potrebbe giungere a conclusione nelle prossime ore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Crotone sarebbe vicino alla conclusione dell'operazione con il Napoli per il prestito del difensore Sebastiano Luperto.

Per il classe 1996 una nuova possibilità in massima serie con il passaggio alla squadra rossoblu con la formula che dovrebbe prevedere il prestito fino al termine della stagione. Un rinforzo per il Crotone che dovrebbe così andare a colmare la partenza di Guillaume Gigliotti, che dopo una sola stagione in Calabria ha salutato la piazza crotonese attraverso i social e sarebbe ormai prossimo alla firma del contratto con il Chievo Verona.

Le altre operazioni rossoblu

Le ultime ore di mercato potrebbero fare registrare alcune operazioni in entrata e uscita per il Crotone. Gli squali potrebbero portare a segno un acquisto in attacco con l'attenzione della dirigenza che sarebbe ancora rivolta a Filippo Falco, calciatore di proprietà del Lecce.

In entrata i rossoblu potrebbero inserire un ulteriore tassello in difesa con i profili di Koffi Djidji del Torino e Bosko Sutalo dell'Atalanta accostati. In uscita rimarrebbero gli esuberi della rosa rappresentati dai centrocampisti Jean Lambert Evan's e Tomislav Gomelt. Possibile cessione anche per Nicolas Spolli. Per tutti e tre i calciatori ci sarebbero interessati alcuni club di Serie C.