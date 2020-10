Il nome di Paulo Dybala potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'argentino è stato spesso accostato all'Inter negli anni scorsi, in particolar modo l'anno scorso, quando si paventava uno scambio con Mauro Icardi. Il rapporto con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è rimasto ottimo e proprio il dirigente nerazzurro sarebbe pronto a provare a portarlo a Milano. Le trattative per il rinnovo di contratto con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno 2022, stentano a decollare e per questo motivo non sono esclusi colpi di scena, con i bianconeri che potrebbero aprire alla sua cessione nella prossima estate per non perderlo a parametro zero l'anno dopo.

Marotta vorrebbe portare Dybala all'Inter

Il nome di Paulo Dybala potrebbe essere accostato nuovamente all'Inter la prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio l'argentino non aveva smentito la notizia di un interesse del club meneghino nell'estate del 2019, quando si parlava di un possibile scambio alla pari con Mauro Icardi. Affare mai decollato vista l'iniziale volontà del centravanti di restare a Milano, anche se alla fine aveva deciso di accettare la cessione al Paris Saint Germain nell'ultimo giorno disponibile.

L'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta è un grande estimatore di Dybala. Fu lui a portarlo alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Il rapporto tra i due è ottimo tanto che, nel momento del possibile addio ai bianconeri, si sarebbe parlato anche di una possibile frase della Joya al dirigente di ricongiungersi prima o poi. Le difficoltà riscontrate dalla Juve per arrivare al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022, potrebbero portare a una cessione dolorosa.

I rapporti non sono idilliaci, come testimonia anche la discussione che il classe 1993 avrebbe avuto con il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, settimana scorsa dopo la gara contro il Crotone.

La possibile trattativa

In caso di mancato rinnovo, la Juventus sarebbe pronta a trattare la cessione di Paulo Dybala.

I bianconeri non avrebbero alcuna preclusione nei confronti dell'Inter, purché si tratti alle proprie condizioni. Agnelli, infatti, lascerà andare la Joya per proposte non inferiori ai 60-70 milioni di euro, nonostante in quel caso l'argentino sia ad un anno dalla scadenza del contratto. I nerazzurri, però, potrebbero non avere problemi a fare un investimento del simile in due casi. Il club meneghino potrebbe cedere Lautaro Martinez al Barcellona e investire quel tesoretto su Dybala o, in alternativa, potrebbe provare mettere sul piatto il cartellino di Christian Eriksen, accostato alla Juventus nelle scorse settimane.