La Juventus dopo il successo in Champions League contro la Dinamo Kiev è impegnata nel preparare il match di campionato contro il Verona. Per la squadra di Pirlo sarà importante ritornare alla vittoria in Serie A, dopo i pareggi fuori casa contro la Roma e contro il Crotone. Proprio il pareggio nella trasferta calabrese è stato uno degli argomenti di discussione su Sky Sport, nel prepartita del match di Champions League fra Dinamo Kiev-Juventus. L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero si è soffermato sulle difficoltà che sta incontrando Andrea Pirlo. Secondo l'ex juventuno, il nuovo tecnico non ha avuto modo di lavorare costantemente con la rosa a disposizione.

Altro argomento di discussione è stato Dybala e il suo mancato impiego nel match contro il Crotone. Del Piero ha giustificato la scelta di Pirlo dichiarando: "Secondo me Dybala non gioca soprattutto per un discorso di condizione".

Alessandro Del Piero su Pirlo

Del Piero ha poi proseguito dichiarando: "Alla Juve si è parlato di cambio generazionale, di non avere tempo di cambiare e comprendere la squadra". Un fattore che in parte giustifica il flop contro il Crotone. Secondo l'ex capitano della Juventus però in queste situazioni diventano fondamentali i campioni in squadra. In ogni caso per Del Piero se Pirlo riuscirà a qualificarsi per gli ottavi di Champions League e a lottare fino alla fine per il campionato, avrà fatto un grande lavoro.

Tornando sull'argomento Dybala, Del Piero ha lanciato una piccola frecciatina a mister Capello, presente nello studio di Sky Sport. Dopo aver dichiarato che secondo lui Dybala non gioca per motivi di forma, ha aggiunto: "Lascio la parola a mister Capello, preferiva tenere un giocatore non in condizione ottimale per poi sostituirlo".

Un'ironia che però non è stata argomentata e soprattutto alimentata da mister Capello, ex tecnico della Juventus.

Paulo Dybala possibile titolare contro l'Hellas Verona

Il tecnico Andrea Pirlo nel post partita Dinamo Kiev-Juventus ha spiegato che Paulo Dybala ha bisogno di giocare per ritrovare la forma ottimale.

Già in Champions League è stato schierato l'ultima mezzora, non è escluso che domenica 25 ottobre contro il Verona possa partire titolare. Pirlo ha infatti bisogno di un argentino in forma ottimale anche in vista della prossima partita di Champions League. Mercoledì 28 ottobre infatti arriva all'Allianz Stadium di Torino il Barcellona di Leo Messi.