Il rapporto fra Barcellona e Juventus è consolidato oramai da diverso tempo. Lo scambio Arthur Melo-Pjanic è solo uno degli affari che hanno riguardato le due società. A gennaio 2020 è stato definito infatti un altro scambio, meno chiacchierato in quanto ha visto protagonisti due giovani. La Juventus ha ceduto il centrocampista offensivo Matheus Pereira al Barcellona in cambio della punta di origine venezuelana Alejandro Marques. Il classe 2000 si sta imponendo in questo inizio di stagione con la maglia della Juventus under 23.

Nell'ultima partita del campionato di Serie C ha realizzato un grande gol in rovesciata, utile per la vittoria dei bianconeri contro la Giana Erminio.

Il giovane è stato di recente protagonista in un'intervista ai canali ufficiali della Juventus. Tanti agli argomenti affrontati, dalla sua carriera da giocatore iniziata in Venezuela fino a parlare del suo modello come giocatore. Marques ha dichiarato: "CR7 è un modello non tanto per il gioco (è praticamente il migliore) quanto per la dedizione al lavoro. Ha poi rivelato la sua somiglianza nel modo di giocare a Robert Lewandowski, punta del Bayern Monaco.

Marques e la sua esperienza alla Juventus under 23

L'ex Barcellona ha raccontato della sua storia da calciatore, a partire dall'età di cinque anni nella sua terra natale, il Venezuela. Decisiva per il trasferimento a Barcellona l'esperienza in tornei internazionali.

Dapprima si è trasferito all'Espanyol per poi passare al Barcellona. La Juventus si è poi interessata al giocatore nel 2019 quando era in scadenza di contratto. A gennaio 2020 è stato ufficializzato lo scambio con Matheus Pereira. Marques ha poi dichiarato: "Un grande orgoglio, sono davvero felice di essere qui alla Juventus".

Ha poi rivelato che in bianconero si sente come se stesse in famiglia. Il classe 2000 ha rivelato che il calcio che si vive in Italia è più passionale rispetto a come si vive in Spagna. Ha poi parlato delle differenze fra calcio spagnolo e quello italiano: nel primo si punta più al possesso di palla, in Italia invece è più intenso e atletico.

Marques, elogi a mister Zauli

La punta venezuelana ha voluto elogiare anche il tecnico della Juventus under 23 Lamberto Zauli. A riguardo ha dichiarato: "Mister Zauli è passionale e tira fuori il massimo da noi cercando di fare il meglio per la squadra". Ha poi parlato della rovesciata realizzata contro la Giana Erminio sottolineando come non ci abbia pensato due volte dopo aver visto il cross. Infine ha aggiunto che in allenamento prova spesso la rovesciata, sia quando era al Barcellona ed adesso che è alla Juventus. Infine ha sottolineato come in campionato non gli sia mai capitato di realizzarla. Fino alla gara contro la Giana Erminio.