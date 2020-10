Il Milan ha cercato a lungo un difensore centrale sul mercato viste le carenze in quel reparto, tanto è vero che con Romagnoli ai box in queste prime partite di campionato è stato schierato in campo il giovane Matteo Gabbia, trovato positivo purtroppo al Coronavirus nella giornata di ieri. Si erano fatti diversi nomi nella scorsa sessione ma alla fine il club rossonero non è riuscito a trovare l'intesa economica, preferendo restare con Kjaer, Romagnoli, Gabbia, Musacchio, Duarte e il giovane Kalulu a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei nomi seguiti è stato quello di German Pezzella e, a quanto pare, l'interesse non sarebbe svanito visto che i rossoneri sarebbero pronti a tornare sul giocatore a gennaio.

Milan su Pezzella

Neanche il tempo di archiviare la sessione estiva (anomala) di calciomercato, che già cominciano a susseguirsi i primi rumors in vista di quella invernale, a gennaio. Tra i club che potrebbero fare qualcosa per rinforzare la propria rosa c'è il Milan, sempre in cerca di un difensore centrale. I rossoneri avrebbero messo nuovamente gli occhi sul centrale argentino della Fiorentina, German Pezzella. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza con i viola a giugno 2022 e al momento le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Senza l'intesa per il prolungamento, dunque, il club toscano sarebbe pronto a discutere della sua cessione.

In questa stagione il difensore non ha ancora giocato un minuto, venendo relegato in panchina dal tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini.

Cosa ben diversa rispetto allo scorso anno, quando era un punto fermo della difesa, avendo collezionato 33 presenze, mettendo a segno tre reti e collezionando un assist, dimostrando una buona attitudine anche sotto porta sui calci piazzati. Il Milan lo vorrebbe per affiancarlo ad Alessio Romagnoli.

La trattativa

Milan e Fiorentina potrebbero cominciare a discutere del futuro di German Pezzella già nelle prossime settimane. L'intenzione delle due società, infatti, sarebbe arrivare a gennaio con le idee ben chiare. I viola, comunque, non avrebbero intenzione di concedere sconti ai rossoneri per il centrale argentino valutandolo per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Non è escluso che le due società possano intavolare anche uno scambio, con i rossoneri che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Andrea Conti, che potrebbe finire ai margini dell'undici di Pioli, chiuso da Calabria e dall'arrivo di Diego Dalot, arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito secco dal Manchester United. Operazione che servirebbe per sistemare il bilancio di entrambe le società, colpito dalla crisi che ha colpito anche il mondo del calcio in questi ultimi mesi.