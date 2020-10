L’Inter è reduce dal pareggio in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. La situazione nel Gruppo B vede i nerazzurri a quota 2 punti dopo 2 giornate disputate nella fase a gironi, gli stessi ottenuti dal Borussia Mönchengladbach. In ultima posizione c’è il Real Madrid (1 punto) prossimo avversario dei ragazzi di Antonio Conte, mentre a guidare la classifica c’è lo Shakhtar Donetsk con 4 punti. La 3ª giornata sarà importante e vedrà l’Inter scendere in campo a Madrid martedì 3 novembre 2020 alle ore 21.00. La partita sarà di scena all’Estadio Alfredo Di Stéfano, con diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5.

Nell’attesa di scoprire l’esito della sfida, diamo un’occhiata ai precedenti tra i due club nelle competizioni UEFA.

Bilancio in parità tra Inter e Real Madrid

L’Inter ha incrociato 15 volte il Real Madrid nelle competizioni UEFA. Escludendo la prima sfida, la finale di Coppa dei Campioni vinta dai nerazzurri nel 1864, abbiamo un bilancio a favore dei milanesi, con 7 vittorie contro 6 degli spagnoli, e 2 pareggi. Nella massima competizione europea, Inter e Real Madrid non si incrociano dalla stagione 1998/99. Anche in quell’occasione ci fu un confronto nella fase a gironi della Champions League. Gli spagnoli s’imposero per 2-0 in casa, grazie ai goal di Fernando Hierro e Clarence Seedorf. I nerazzurri vinsero per 3-1 a San Siro, con la rete di Iván Zamorano e la doppietta di Roberto Baggio.

Il goal ospite fu messo a segno da Clarence Seedorf. Entrambe le squadre passarono alla fase ad eliminazione diretta, ma si dovettero fermare ai quarti di finale.

Andando un po’ più indietro negli annali, troviamo il doppio confronto nella semifinale di Coppa UEFA nella stagione 1985/86. Dopo aver vinto per 3-1 in casa il match di andata, l’Inter perse con lo stesso risultato in trasferta il match di ritorno.

Si dovette andare ai tempi supplementari, con il Real Madrid vincitore della sfida, che successivamente si aggiudicò il trofeo in finale contro il Colonia. Ci fu lo stesso esito anche nella stagione 1984/85 di Coppa UEFA. In quell’occasione si registrò la vittoria nerazzurra per 2-0 all’andata a San Siro e poi la sconfitta per 3-0 al Santiago Bernabéu.

Gli spagnoli vinsero poi in finale contro il Videoton.

Altra semifinale, che poi ha portato il Real Madrid a superare il turno e sollevare al cielo il trofeo è stata quella della stagione 1965/66 di Coppa dei Campioni. In quell’occasione ci fu la sconfitta in trasferta per 1-0 ed il pareggio in casa per 1-1. Gli spagnoli vinsero poi contro il Partizan. Se consideriamo le sole partite fuori casa, l’Inter ha un bilancio negativo. Infatti, nelle 7 sfide disputate a Madrid ha ottenuto soltanto 1 vittoria, a fronte di 6 sconfitte. Non sarà facile per i nerazzurri superare i ragazzi di Zinédine Zidane, anche se quest'ultimi hanno iniziato la stagione europea nel peggiore dei modi.