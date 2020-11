Christian Eriksen non riesce proprio a prendersi l'Inter. Il centrocampista danese è stato acquistato a gennaio scorso dal Tottenham per poco più di 20 milioni di euro. La cifra investiva, tra l'altro, sembrava irrisoria rispetto al reale valore del giocatore, giustificata dal fatto che avesse il contratto in scadenza a giugno. I tifosi nerazzurri si attendevano molto da lui ma le sue prestazioni sono state sicuramente al di sotto delle aspettative. Anche il rapporto con il tecnico, Antonio Conte, non sembra decollare con l'allenatore che avrebbe addirittura avuto uno screzio con l'ex Spurs proprio in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Parma.

Per la cronaca, la gara è terminata 2-2 con doppietta di Gervinho per i ducali e reti di Brozovic e Perisic per i nerazzurri.

Lo screzio tra Conte e Eriksen

Il rapporto tra Antonio Conte e Christian Eriksen non sembrerebbe essere dei migliori. Il tecnico dell'Inter gli ha dato un'altra chance nell'ultimo turno di campionato, contro il Parma, la terza da titolare nelle ultime quattro giocate dalla squadra nerazzurra. Anche in questo caso però la prestazione offerta non è stata all'altezza delle aspettative, con il centrocampista danese che non è riuscito ad incidere.

L'allenatore nerazzurro ha provato ad esaltarne le caratteristiche, cambiando schieramento tattico e passando dallo 'storico' per lui 3-5-2 al 3-4-1-2, ma i risultati non sono stati dei migliori.

Non è un caso che in questi ultimi giorni si sia tornati a parlare di una sua possibile cessione, anche se il presidente, Steven Zhang, è stato chiaro: no a cessioni in prestito, sarà ceduto solamente a titolo definitivo, come tutti gli altri big in rosa.

La sfida di sabato scorso, però, potrebbe portare ulteriori strascichi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, un gesto di Eriksen in particolare avrebbe fatto infuriare Conte, tanto da portare l'allenatore a sostituirlo subito dopo. Il tecnico salentino si sarebbe innervosito quando, in occasione di un calcio d'angolo, nonostante la squadra stesse perdendo 0-1, ha visto il classe 1992 avvicinarsi a passo lento e compassato alla bandierina per battere il corner.

Per questo, poco dopo, avrebbe deciso di dargli un segnale forte, togliendolo dal campo.

Il futuro di Eriksen

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe dunque essere lontano dall'Inter. Il centrocampista danese non sembra essere più indispensabile per i nerazzurri che, però, lo cederanno solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Il club che avrebbe mostrato maggiore interesse è il Paris Saint Germain, che ha fatto qualche sondaggio. Non è escluso che possa arrivare una proposta nelle prossime settimane, ma il club meneghino lo cederà solo per proposte superiori ai 30 milioni di euro, realizzando anche una cospicua plusvalenza, oltre a liberarsi di un ingaggio molto oneroso, superiore ai 7 milioni di euro a stagione.