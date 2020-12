Alla Juventus tiene banco in questi giorni la vicenda riguardante le prestazioni non ideali di Paulo Dybala. L'argentino, infatti, fatica a ritrovare quella brillantezza che l'anno scorso gli ha permesso di essere premiato come miglior giocatore della Serie A. Anche contro il Torino, il 10 bianconero ha deluso le aspettative non incidendo sul match. Proprio Dybala è tornato ad essere argomento di dibattito anche fra gli addetti ai lavori. Ne hanno parlato in una diretta Twitch i vari Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Il più critico nei confronti dell'argentino è stato l'ex punta di Roma, Inter e Sampdoria Antonio Cassano.

A tal riguardo ha dichiarato: "Ne ho parlato con Adani e sono d'accordo: Dybala non è un fenomeno ma è un grande calciatore". Cassano ha messo in discussione infatti la leadership della punta argentina sottolineando come non lo vedo come uno a cui affidarsi per vincere le partite decisive in campionato o in Champions League. L'ex giocatore ha poi sottolineato che l'argentino ha sempre avuto problemi nel giocare titolare con tutti gli allenatori che ha avuto nella Juventus.

Antonio Cassano su Paulo Dybala

Antonio Cassano, nella sua considerazione su Paulo Dybala, ha aggiunto: "Se è un fenomeno, perché tutti gli allenatori non lo ritengono assolutamente importante per le loro squadre?". L'ex giocatore ha infatti sottolineato come sia con Massimiliano Allegri che con Maurizio Sarri non era considerato un titolare inamovibile.

Ha poi aggiunto che la sua valutazione può essere anche sbagliata e che a Dybala forse basterebbe affidargli 'le chiavi in mano della squadra' ma ad oggi non è un titolare fisso della Juventus, non lo è da 3-4 anni. Antonio Cassano si è soffermato anche sul compagno di squadra di Paulo Dybala, ovvero Cristiano Ronaldo. Ha infatti dichiarato che il portoghese farà sempre una vagonata di gol ma secondo lui "non è adatto al gioco che ha in mente il tecnico Andrea Pirlo".

Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo

Secondo Cassano, la presenza del portoghese alla Juventus potrebbe "offuscare l'idea di gioco del tecnico bianconero". L'ex giocatore ha suggerito alla Juventus il nome ideale per il settore avanzato. Ha infatti dichiarato: "Tra Ronaldo, Lewandowski e Benzema di due-tre anni fa, io prendo il giocatore del Bayern Monaco o quello del Real Madrid per fare il centravanti, o anche Dzeko".

Secondo Cassano, infatti, le punte prima menzionate fanno giocare meglio la squadra, a differenza di Cristiano Ronaldo che è molto più individualista e pensa soprattutto al gol.

Intanto, sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala proveranno a smentire Cassano da qui fino alla pausa natalizia. La Juventus infatti è attesa da qui al 22 dicembre da match importanti in tema Champions League e Serie A. Barcellona, Genoa, Atalanta, Parma e Fiorentina saranno le avversarie dei bianconeri prima di Natale.