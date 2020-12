Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Christian Eriksen. Il centrocampista danese non rientra nei piani dell'Inter e, in particolar modo, del tecnico, Antonio Conte. Nonostante abbia giocato dal primo minuto contro il Cagliari, infatti, il calciatore non sembra sposarsi a pieno con le esigenze tattiche dell'allenatore nerazzurro. Una situazione molto delicata e che potrebbe culminare con l'addio già a gennaio, a soli dodici mesi dal suo acquisto. Non mancano i club interessati a lui, in particolar modo il Manchester United, in cerca di un rinforzo di qualità in mezzo al campo.

Eriksen sarebbe in uscita

Il futuro di Christian Eriksen sembra essere sempre meno a tinte nerazzurro. Il centrocampista è destinato a dire addio all'Inter, pur avendo giocato dal primo minuto l'ultima partita di campionato contro il Cagliari.

Il rendimento è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, nonostante i nerazzurri abbiano fatto un investimento importante lo scorso anno, acquistandolo dal Tottenham per oltre 20 milioni di euro, pur avendo il contratto in scadenza sei mesi dopo, e offrendo un ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione. Sono otto le presenze collezionate in campionato, di cui almeno la metà subentrando nel finale, a fronte di quattro apparizioni in Champions League, senza timbrare mai il cartellino.

Non mancano le società interessate al classe 1992, ma il suo futuro potrebbe non essere in Premier League, nonostante su di lui sia pronto a tornare il Manchester United, con il calciatore pronto a dire no ad un ritorno in Inghilterra.

Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, tra l'altro, dei Red Devils, che avevano messo nel mirino il danese già lo scorso anno per cercare di ingaggiarlo a parametro zero, prima dell'inserimento proprio dell'Inter.

I motivi del no

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il ritorno in Inghilterra non sarebbe tra le priorità di Christian Eriksen. Per questo motivo, oltre al Manchester United, potrebbe tramontare anche l'ipotesi Arsenal qualora il giocatore dovesse decidere definitivamente di dire no all'Inghilterra.

Il centrocampista danese, infatti, in caso di addio all'Inter, vorrebbe fare un'esperienza in un campionato diverso da quello in cui ha militato fino ad ora (Eredivisie con l'Ajax, Premier League con il Tottenham e Serie A con i nerazzurri). Restano, dunque, la Bundesliga e la Ligue 1. Sono tre le società che potrebbero ambire al suo acquisto: il Borussia Dortmund, il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco.

L'Inter, comunque, lo lascerà andare solo per offerte da almeno 25-30 milioni di euro.