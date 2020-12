In questi giorni a riempire le prime pagine dei giornali sportivi è la situazione contrattuale di Paulo Dybala. Il post Genoa-Juventus è stato caratterizzato dapprima dalle dichiarazioni dell'argentino sul fatto che la società bianconera non lo abbia ancora contattato per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2022). Successivamente ha parlato il presidente Agnelli, sottolineando come abbia la società bianconera abbia fatto recapitare un'offerta di rinnovo al giocatore e che è in attesa di una sua risposta.

Nel frattempo però l'argentino continua a manifestare tutto il suo amore per la Juventus.

Dopo le dichiarazioni d'amore nel post Genoa-Juventus, il 10 bianconero ha ribadito di nuovo questo sentimento nei confronti della Juventus. In un'intervista organizzata da report d'eccezione (un gruppo di giovanissimi tifosi bianconeri), Dybala ha parlato del peso della responsabilità nell'indossare la maglia numero dieci della Juventus. Ha poi voluto rivelare anche quali sono gli obiettivi professionali: la Champions League con la Juventus ed il mondiale con l'Argentina.

Le ambizioni professionali di Paulo Dybala

In merito al 'peso' della maglia numero dieci della Juventus sulle sue spalle, Paulo Dybala ha dichiarato: "C'è tanta responsabilità ma sono orgoglioso di poterlo fare". L'argentino però si è soffermato soprattutto su un altro 'peso', quello di rappresentare una prestigiosa società come quella Juventus. Ha infatti dichiarato: "Lo stemma della Juventus è ancora più difficile da portare rispetto alla maglia numero dieci perché dobbiamo essere pronti a dare il massimo per questa squadra".

Dybala ha poi rivelato i suoi sogni ma anche le sue ambizioni professionali. Ha infatti aggiunto: "Sogno di vincere la Champions League con la Juventus ed il mondiale con l'Argentina". In merito invece al suo futuro professionale dopo il calcio, il giocatore argentino ha dichiarato che ancora non ci ha pensato. Ha però sottolineato come è difficile il mestiere da allenatore e che in ogni caso spera di giocare almeno altri dieci anni.

Ha poi aggiunto: " A quell'età penserò a cosa fare dopo".

Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala

Paulo Dybala va in scadenza di contratto a giugno 2022. Probabilmente il giocatore e la Juventus ad inizio 2021 si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo dell'argentino. L'intenzione, almeno da parte della società bianconera, sembrerebbe essere quella di tenere Dybala anche nei prossimi anni.

Lo stesso Agnelli recentemente ha ribadito che l'argentino è considerato dalla società il capitano del futuro. Tutto però dipenderà dall'eventuale intesa sull'ingaggio che le parti proveranno a raggiungere nei prossimi mesi.