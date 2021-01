A quasi un anno dalla pubblicazione del libro, Giorgio Chiellini ritorna a riempire le prime pagine dei giornali sportivi e non. Non si parla del suo ritorno in campo in Coppa Italia contro il Genoa, quanto alle dichiarazioni del centrocampista Felipe Melo. Il brasiliano è uno dei protagonisti in negativo dell'autobiografia pubblicata da Chiellini. Nella stessa il difensore della Juventus racconta il cattivo esempio che ha dato il brasiliano quando ha giocato nella squadra bianconera. Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Felipe Melo appena il libro è stato pubblicato. Il centrocampista di recente, in un'intervista alla Gazzetta dello sport, è ritornato a parlare di Chiellini, accusandolo di non avere etica.

'Chiellini non ha etica'

Secondo l'ex giocatore di Inter e Juventus il centrale non ha avuto rispetto delle dinamiche degli spogliatoi, parlando in maniera negativa sia di lui che di altri giocatori (su tutti Balotelli): "I suoi compagni devono aprire gli occhi con lui, perché già in passato ha parlato di un suo compagno di nazionale (Balotelli ndr), quindi lo potrebbe rifare di nuovo".

Felipe Melo su Giorgio Chiellini

Proseguendo la sua intervista Felipe Melo ha aggiunto: "Questa per me si chiama etica, se lui non ha etica, è un problema suo. Io ho etica e non mi permetto di parlare male di lui". Ha poi rimarcato il fatto che preferisce fare il tifo per Chiellini augurandogli di vincere quanto prima un trofeo internazionale "così magari è più felice nella sua carriera".

Infine, ironicamente, si è soffermato su un gesto che non rifarebbe nei confronti di Chiellini: "Non gli offrirei più la cena".

Felipe Melo su De Boer

Il centrocampista brasiliano ha parlato anche della sua esperienza all'Inter quando alla guida tecnica della squadra nerazzurra c'era De Boer. Secondo il classe 1983 l'allenatore olandese ha fatto tante "cavolate" all'Inter: "Non parlava neanche una parola in italiano".

Infine ha rimarcato il fatto che lui si allenava bene, ma nonostante quello era considerato una riserva dal tecnico olandese. Nonostante questo, però, non vuole parlare male di lui. Con la gestione Pioli invece il brasiliano è ritornato a giocare titolare.

L'esperienza al Palmeiras

Dopo aver giocato due stagioni all'Inter dal 2015 al 2017, Felipe Melo ha deciso di ritornare in Brasile, al Palmeiras.

Dal 2017 è uno dei punti di riferimento della squadra brasiliana, con la quale ha vinto anche un campionato. Attualmente sta recuperando da un infortunio, a novembre 2020 infatti si è fratturato la caviglia nel match di campionato contro il Vasco da Gama.