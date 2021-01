La Juventus continua ad investire sui giovani anche durante il Calciomercato invernale. In questi primi giorni della sessione di gennaio la società bianconera ha voluto rinforzare in particolar modo l'under 23 allenata dal tecnico Lamberto Zauli. Dopo aver definito l'acquisto del centrocampista ex Nantes Abdoulaye Dabo è stato ufficializzato anche quello del difensore centrale Davide De Marino. Un innesto importante se consideriamo che arriva dalla Pro Vercelli, che dal 2014 al 2018 è stata protagonista anche nel campionato di Serie B. Attualmente milita in Serie C proprio come la Juventus under 23.

Un investimento importante per il presente ma anche per il futuro, se consideriamo che è un classe 2000. La scelta di ingaggiare De Marino nasce anche dal fatto che il giocatore è cresciuto nelle giovanili della Juventus e di conseguenza conosce l'ambiente bianconero. Allo stesso tempo è un giocatore di qualità, avendo già collezionato in questa stagione con la maglia della Pro Vercelli 16 presenze in campionato.

La carriera di Davide De Marino

Cresciuto nel Cenisia, nel 2015 Davide De Marino si trasferisce in prestito nelle giovanili della Juventus. L'anno successivo la società bianconera lo riscatta per poi cederlo in prestito alla Pro Vercelli under 17. Nel 2017 viene acquistato da quest'ultima diventando dapprima un riferimento della Primavera della Pro Vercelli e poi parte integrante della prima squadra nel 2018.

Due e stagioni e mezza con la maglia della Pro Vercelli per poi trasferirsi definitivamente il 16 gennaio alla Juventus. L'arrivo di De Marino potrebbe portare alla cessione di Luca Coccolo, che vanta molti estimatori in Serie B.

L'acquisto di De Marino segue quello di Dabo

Come dicevamo, l'acquisto di De Marino segue quello di Abdoulaye Dabo. Il francese dal 2017 è considerato uno dei principali talenti del calcio europeo ma dopo aver esordito con la prima squadra del Nantes ha avuto una sorta di involuzione tecnica.

La Juventus si affida alle abilità del tecnico Lamberto Zauli per valorizzare le qualità del francese. Dabo può giocare centrocampista centrale ma nelle ultime stagioni è stato valorizzato soprattutto sulla fascia, in particolar modo sulla sinistra. Può giocare però anche sulla destra in quanto ama rientrare sul suo piede naturale, ovvero il sinistro.

Il mercato dei giovani

La Juventus a breve dovrebbe ufficializzare l'acquisto di altri due giovani talenti. Si tratta del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella e del terzino destro Bryan Reynolds. Il primo dovrebbe rimanere in prestito nella società ligure fino a giugno 2022 mentre il giocatore americano potrebbe trasferirsi in prestito fino a fine stagione al Benevento.