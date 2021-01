In Serie B fra venerdì 22 e lunedì 25 gennaio si disputa la 19^ giornata, un turno che vede in calendario in particolare la sfida ad alta quota fra Lecce ed Empoli, ma anche il derby lombardo Brescia-Monza.

Approfondiamo di seguito il programma completo di quella che sarà l'ultima giornata del girone di andata del campionato cadetto 2020-2021.

Serie B, l'anticipo del venerdì è Entella-Pisa

L'anticipo di venerdì 22 gennaio si gioca alle ore 21 sul campo di Chiavari, dove la Virtus Entella ospita il Pisa.

I liguri cercano punti salvezza per migliorare l'attuale penultimo posto in classifica, mentre i toscani - imbattuti da un mese e mezzo - vorranno ben figurare dopo il recente passaggio del 75% quote societarie all'ambizioso magnate russo-americano Alexander Knaster.

Le partite di Serie B di sabato 23 gennaio

Sabato 23 gennaio alle ore 14 si giocano contemporaneamente cinque partite. Il Cittadella secondo in classifica (e con un match ancora da recuperare) fa visita nel derby veneto a un Venezia in cerca di riscatto. Importanti per la zona play-off sono le gare del Frosinone, che attende la Reggina (a caccia invece di punti salvezza) e quella del Chievo fa visita all'Ascoli, ultimo in classifica. Alla stessa ora si giocano anche Cosenza-Pordenone (i calabresi hanno bisogno di punti salvezza, mentre i ramarri vogliono consolidare le proprie ambizioni play-off) e Reggiana-Vicenza (gli emiliani sono terz'ultimi e devono approfittare del turno casalingo per uscire dalla zona retrocessione, mentre i veneti cercano di allontanarsi dalla zona play-out).

Alle ore 16 invece c'è il match Salernitana-Pescara, che mette in palio punti importanti sia per l'alta classifica che per la zona play-out, dal momento che si sfidano rispettivamente la quarta e la quart'ultima della classifica.

Le sfide di domenica 24 e di lunedì 25 gennaio

Domenica 24 gennaio alle 15 c'è il big match fra il Lecce, attualmente sesto in classifica, e l'Empoli capolista: i pugliesi in caso di vittoria si porterebbero a -5 dalla vetta, mentre i toscani sognano l'inizio di una possibile "fuga".

Mentre alle ore 21 la Spal (attualmente terza in classifica) fa visita alla Cremonese, impegnata a caccia di punti per allontanarsi dalla zona play-off.

Questo turno del torneo cadetto si conclude poi lunedì sera 25 gennaio alle ore 21 con il derby lombardo fra il Brescia (inaspettatamente in lotta per evitare di essere "risucchiato" in zona play-out) e l'ambizioso Monza, che vuole migliorare il proprio attuale quarto posto in classifica.

Al termine di questa giornata di campionato si chiude il girone di andata della Serie B, che arriva quindi al giro di boa di metà stagione. Si riparte col girone di ritorno dal prossimo weekend, con la prima giornata in programma tra venerdì 29 gennaio e lunedì 1° febbraio.