Sabato 6 febbraio alle ore 18 si giocherà Juventus-Roma, incontro valido per la 21ª giornata di Serie A. I bianconeri, durante il 20° turno, hanno fatto bottino pieno nel match in trasferta contro la Sampdoria di Ranieri, col risultato di 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Ramsey. I giallorossi, invece, hanno ottenuto una vittoria nella partita casalinga col Verona di Juric, imponendosi per 3-1 grazie ai goal di Mayoral, Mkhitaryan e Mancini a cui ha inutilmente risposto Colley per i mastini.

L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport, oltre che sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Le quote della partita vedono la vittoria della Juventus a 1.77, il pareggio a 3.95, mentre la Roma vincente a 4.10

Juventus, squalificato Bentancur

Andrea Pirlo e la sua Juventus si apprestano ad affrontare questo big match dovendo fare a meno delle prestazioni di Paulo Dybala (infortunato) e Rodrigo Bentancur (squalificato). Per battere la Roma ed approdare in terza posizione, il tecnico lombardo potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny in porta. Difesa a tre che, con ogni probabilità, sarà formata da Chiellini, Bonucci e Danilo. Cerniera di centrocampo che dovrebbe avere come interpreti, almeno inizialmente, Chiesa e Cuadrado come esterni, con McKennie e Arthur che si posizioneranno in mezzo. L'ultimo slot al centro del campo vedrà il ballottaggio tra Ramsey e Rabiot, col giocatore ex Arsenal che pare leggermente favorito sul francese per una maglia.

Tandem d'attacco che dovrebbe essere composto nuovamente da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Roma, ancora out Zaniolo

Mister Fonseca e la sua Roma militano al 3° posto in campionato a sole 6 lunghezze dalla capolista Milan. Per tentare di insediare i bianconeri e mantenere la terza posizione in Serie A, il tecnico portoghese potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Pau Lopez a difesa dei pali.

Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere formato da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Karsdorp e Spinazzola come esterni, con Cristante e Veretout che faranno da scudo centrale. A trequarti campo ci saranno presumibilmente Mkhitaryan e Perez a supporto del vertice offensivo Borja Mayoral. Ancora out Zaniolo, mentre saranno da valutare le condizioni di Smalling e Pedro.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Ramsey, McKennie, Arthur, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan, Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Daniel Fonseca.