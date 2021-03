Uno degli obiettivi dell'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato sarà quello di individuare il potenziale sostituto di Samir Handanovic. Il portiere sloveno non è più giovanissimo e già quest'anno è stato protagonista di alcune battute a vuoto che lo hanno fatto finire nel mirino delle critiche degli addetti ai lavori e degli stessi tifosi. Sono stati tanti i nomi accostati al club nerazzurro nelle ultime settimane, ma in queste ore sarebbe spuntata una pista nuova che porterebbe all'estremo difensore della Sampdoria Emil Audero.

L'Inter starebbe pensando a Emil Audero

Il nome nuovo accostato all'Inter sul web per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic sarebbe quello di Emil Audero.

Il portiere è stato grande protagonista in questa stagione con la maglia della Sampdoria, ricoprendo il ruolo di protagonista in un'annata che vede i blucerchiati ben lontani dalla zona retrocessione, essendo decimi con 35 punti, a più tredici sul Cagliari terzultimo in zona retrocessione. Un margine di vantaggio importante che difficilmente potrà essere colmato da qui a fine anno.

La Sampdoria ha fatto un investimento importante per il classe 1997, avendolo acquistato dalla Juventus quasi due anni fa, nell'estate del 2019, per poco più di 20 milioni di euro. Una cifra record per il club blucerchiato, ma ripagata dalle prestazioni offerte da Audero. Il portiere ha rinnovato il proprio contratto di recente fino a giugno 2026, spalmandosi l'attuale ingaggio soprattutto per una questione di ammortamenti a bilancio, dove il suo valore ora si attesta intorno ai 15 milioni di euro e questo potrebbe favorire la trattativa con i nerazzurri per la sua cessione.

La possibile richiesta della Sampdoria

L'Inter sarebbe pronta a fare un tentativo per Emil Audero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Come detto, il suo valore a bilancio è intorno ai 15 milioni di euro ed è proprio la cifra che la Sampdoria sarebbe pronta a chiedere ai nerazzurri. Una valutazione non troppo alta vedendo quella di altri portiere per cui sono stati fatti sondaggi, su tutti Musso, per cui l'Udinese chiede 30 milioni di euro.

L'Inter, però, sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro, provando a inserire una giovane contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico, come potrebbe essere un giovane della Primavera o un giocatore della prima squadra che fatica a trovare spazio, ad esempio uno tra Radu e Pinamonti. Affare molto simile a quello che nel 2017 portò Skriniar dalla Samp all'Inter per 10 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni.