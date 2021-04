L'Inter continua ad essere attiva sul fronte mercato. L'attuale tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, avrebbe più volte richiesto dei rinforzi in ogni reparto. La stagione attuale è ormai in dirittura d'arrivo, ma, si pensa già alla prossima. L'allenatore leccese vorrebbe tornare ai massimi livelli anche in Europa, dopo che in Italia sembra essere tornato il condottiero degli anni in bianconero. Per poter sperare di andare avanti anche in campo internazionale, bisognerebbe investire sul mercato. A fronte, però, delle difficoltà societarie, il primo passo da compiere sarà quello di cedere i giocatori ritenuti sacrificabili o anche quelli in prestito che non rientrano più nel progetto.

Uno su tutti è Joao Mario, attuale giocatore dello Sporting Lisbona in prestito dall'Inter. Marotta e Ausilio vorrebbero lasciarlo andare via definitivamente e puntare su William Carvalho, giocatore del Betis Siviglia.

Joao Mario sempre più lontano dai nerazzurri

L'Inter sarebbe pronta a lasciare andar via Joao Mario. Il portoghese fu acquistato nel 2016 dai nerazzurri proprio dallo Sporting Lisbona. Dopo i primi due anni è stato ceduto in prestito prima al West Ham nel 2018, poi alla Lokomotiv Mosca nel 2019 e infine allo Sporting Lisbona la scorsa stagione. Il rendimento con i portoghesi, però, risulterebbe assai prolifico, tanto che la società vorrebbe tenerlo. Il centrocampista classe 1993 ha un contratto di scadenza con il club nerazzurro fissato per il 30 giugno 2022.

Le condizioni poste sul tavolo sono tre: l'acquisto a titolo definitivo da parte della società portoghese, la prosecuzione del prestito, che sarebbe la condizione più gradita, oppure prestito o cessione ad un altro club. In questo caso rimbalzerebbe la voce che potrebbe portare ad uno scambio Joao Mario-William Carvalho.

William Carvalho idea nerazzurra

Se lo Sporting Lisbona non riscatta Joao Mario, il centrocampista potrebbe fare le valigie e approdare al Betis Siviglia. In questo caso potrebbe aprirsi una trattativa che potrebbe portare William Carvalho, centrocampista classe 1992, all'Inter. Già in passato la dirigenza nerazzurra aveva cercato il giocatore, quando sulla panchina sedeva Luciano Spalletti.

Interessamento che non sembra essere svanito nemmeno con Antonio Conte. Nella rosa attuale dell'Inter, il suo innesto porterebbe esperienza e qualità, inoltre sembrerebbe un acquisto assai gradito per la dirigenza nerazzurra, dato il suo basso ingaggio di soli 2,5 milioni di euro. Una soluzione, dunque, che consentirebbe a Marotta e ad Ausilio di lasciare andare definitivamente Joao Mario.