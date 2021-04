La Juventus in estate dovrebbe proseguire la strategia di mercato adottata già durante lo scorso calciomercato estivo. Si punterà all'acquisto dei migliori talenti del calcio europeo da far crescere nella prima squadra. Nelle ultime due stagioni gli arrivi di De Ligt, Demiral, Arthur Melo, McKennie, Kulusesvski e Chiesa hanno permesso alla società bianconera di diminuire l'età media avviando quindi un progetto che dovrebbe portare risultati a medio termine. Non è un caso che nelle ultime settimane si parli di profili giovani in vista del Calciomercato estivo.

Oltre ai 'soliti' Locatelli e Aouar, di recente alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero un incontro avvenuto fra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e l'agente sportivo Mino Raiola. Argomento trattato Ryan Gravenberch, denominato in Olanda 'il nuovo Pogba'. Classe 2002, il centrocampista olandese è già parte integrante dei titolari della squadra olandese. Inoltre ha già esordito in nazionale avendo disputato fino ad adesso tre partite. In questa stagione ha giocato 24 partite realizzando tre gol e cinque assist nel campionato olandese, oltre a sei presenze in Champions League (con un gol), tre in Europa League e tre in Coppa d'Olanda.

La Juventus potrebbe investire su Gravenberch

La Juventus in estate potrebbe decidere di acquistare Ryan Gravenberch. Il classe 2002 è uno dei principali talenti del calcio olandese e ricorda per caratteristiche tecniche e fisiche Paul Pogba. Ci sarebbe stato un incontro fra Paratici e Raiola in cui si sarebbe discusso la possibilità di portare il giocatore alla Juventus già dal prossimo calciomercato estivo.

La sua valutazione di mercato è di circa 28 milioni di euro, prezzo che però potrebbe incrementare qualora Gravenberch dovesse giocare da protagonista l'Europeo 2021 con l'Olanda. Per questo la società bianconera potrebbe cercare di anticipare i tempi provando ad acquistarlo già da maggio-inizi giugno.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Gravenberch non scarterebbe la possibilità di un ulteriore innesto sulla mediana per la Juventus. Possibile infatti che la società bianconera ceda sia Adrien Rabiot e Aaron Ramsey durante il calciomercato estivo, giocatori che potrebbero garantire una somma di circa 50 milioni di euro totali. Oltre ai rinforzi a centrocampo, probabilmente arriverà una quarta punta ad integrare il settore avanzato. Se invece dovesse partire uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, i rinforzi come punte potrebbero essere due. Si parla di un interesse concreto della Juventus per Moise Kean, Arkadius Milik e Sergio Aguero.