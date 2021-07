La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe incontrare l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, per discutere dell'eventuale rinnovo contrattuale della punta argentina. La volontà delle parti sembra essere quella di voler proseguire insieme, anche se ci sarebbe distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Da una parte la Juventus vorrebbe garantirgli circa 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. L'argentino invece vorrebbe 12 milioni di euro a stagione. Probabile che l'intesa fra le parti possa raggiungersi nei prossimi giorni, anche perché Allegri avrebbe chiesto la permanenza dell'argentino.

Secondo la stampa francese, però, non sarebbe così certa la conferma di Dybala alla Juventus la prossima stagione. Il Barcellona, infatti, sarebbe interessato al giocatore e potrebbe offrire in cambio il cartellino della punta Antoine Griezmann. Il nazionale francese non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Ronald Koeman e accetterebbe una sua eventuale cessione. Uno scambio che potrebbe definirsi alla pari, anche se la Juventus dovrebbe sobbarcarsi uno stipendio da quasi 20 milioni di euro a stagione.

Possibile scambio Griezmann-Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa francese, il Barcellona sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Griezmann per arrivare a Paulo Dybala.

L'argentino piace in particolar modo a Koeman, che lo vorrebbe schierare in un tridente con Depay e Messi. Il nazionale francese, invece, non sarebbe considerato utile e potrebbe essere ceduto. Tale scambio di mercato però andrebbe ad appesantire il monte ingaggi della Juventus: Griezmann guadagna quasi 20 milioni di euro a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra improbabile possa accettare una riduzione dello stipendio in caso di cessione alla società bianconera. Tale trattativa non trova al momento riscontri fra i giornali sportivi italiani. Anche il giornalista Massimo Pavan ha in qualche modo escluso lo scambio, anche perché Allegri considera Dybala un punto di riferimento della sua Juventus.

Il mercato della Juventus

Sembra quindi probabile la conferma di Dybala non solo per la prossima stagione, ma anche in futuro. Insieme a De Ligt e Chiesa potrebbe essere il riferimento della Juventus per le prossime stagioni. Intanto prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili per il centrocampo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, ma potrebbe aggiungersi un ulteriore acquisto sulla mediana. Interesserebbe Pjanic, soprattutto se il Barcellona dovesse cederlo in prestito. Ci si attende inoltre l'acquisto di una quarta punta che vada ad integrarsi con le punta attualmente a disposizione di Allegri.