La notizia sta scuotendo la Premier League, il maggior campionato inglese e il calcio in generale. Nella giornata di venerdì sarebbe stato arrestato un calciatore di 31 anni della squadra dell'Everton con la grave accusa di pedofilia. Il giocatore risulta essere un nazionale fisso del suo Paese e in passato è stato protagonista di trasferimenti milionari. La squadra di Liverpool ha comunicato di aver sospeso il proprio tesserato dagli allenamenti e che attenderà le indagini della polizia senza fare nomi o fornire dettagli sul caso.

Sui reati contestati al giocatore della Premier League indaga la polizia di Manchester

il calciatore, liberato su cauzione dopo l'interrogatorio, è ora in attesa di ulteriori investigazioni da parte della polizia. Quest'ultima conferma il ritrovamento di diversi oggetti utili alle indagini nell'abitazione del giocatore dell'Everton. Al momento però non ci sono indizi certi di colpevolezza. Non è la prima volta che il mondo della Premier League e del calcio inglese viene stravolto da episodi del genere o di violenza similare. Basti ricordare la recente polemica di Gareth Southgate, accorso in difesa di Marcus Rashford, Jaden Sancho e Bucayo Saka. I commenti razzisti contro i tre ragazzi di colore sono piovuti sui social dopo gli errori dal dischetto nella finale persa con l'Italia.

La Premier League inglese finisce ancora sotto i riflettori dopo gli episodi di Euro 2020

Insulti razzisti, botte e tifosi ubriachi. Il calcio di Sua Maestà esce con le ossa rotte dopo gli Europei vinti dagli azzurri e non solo sul campo. Le immagini dei tifosi che violano i cordoni di sicurezza per entrare allo stadio hanno fatto il giro del mondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La caccia all'italiano dopo la sconfitta ai rigori. La brutta figura fatta dai giocatori inglesi che si sfilano le medaglie dal collo. Tutte queste cose hanno contribuito ad alimentare le polemiche e ad alzare i toni. La Uefa ha condannato fermamente il comportamento antisportivo della Nazionale dei Tre Leoni e il comportamento violento dei sudditi di Queen Elizabeth.

L'Everton è sotto shock. Il club della Premier supporterà la polizia nelle indagini

La squadra allenata da Rafael Benitez si è censurata dietro a un silenzio impenetrabile. L'Everton ha dichiarato che ci sarà la massima collaborazione con la polizia di Manchester aspettando l'esito delle investigazioni prima di prendere provvedimenti nei confronti del proprio tesserato. Fino a che le indagini non avranno fatto il loro corso, la fuga di notizie viene considerata un danno enorme per tutte le parti in causa. Se le accuse dovessero rivelarsi infondate, non sarebbe il primo atleta messo sul patibolo e accusato di crimini molto gravi come la pedofilia, a essere successivamente dichiarato innocente.