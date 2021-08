Tre nuovi ingaggi hanno fatto arrivo nelle ultime ore a Crotone. A vestire la maglia rossoblù sono il centrocampista Godfred Donsah a titolo definitivo dal Bologna e i difensori Simone Canestrelli e Nehuén Mario Paz giunti rispettivamente in prestito dall'Empoli e a titolo definitivo anche lui dal Bologna.

In queste ore la dirigenza calabrese potrebbe effettuare due cessioni. Si tratterebbe del difensore Luca Marrone e dell'attaccante Junior Messias, che paiono destinati rispettivamente al Monza e al Torino.

Crotone, Marrone in uscita

Dopo due stagioni dovrebbero separarsi in questa finestra di mercato le strade tra Luca Marrone e la città di Crotone.

Il difensore ex Hellas Verona, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, potrebbe fare ben presto il suo approdo al Monza a titolo definitivo. Per sbloccare la trattativa si dovrebbe attendere la cessione, da parte del Monza, del difensore Giuseppe Bellusci che interesserebbe il Cosenza in Serie B. Lo stesso Monza continuerebbe a seguire, anche se con meno insistenza, il centrocampista Niccolò Zanellato del Crotone, che però attenderebbe offerte dalla massima serie.

Messias-Torino, serve l'offerta giusta

Nel lotto delle squadre che starebbero pensando all'attaccante Junior Messias del Crotone c'è sicuramente il Torino. Nei giorni scorsi le dirigenze del Crotone e del club granata si sono incontrate a Milano per discutere il trasferimento del brasiliano.

L'offerta del Torino sarebbe stata ritenuta ancora troppo bassa dal club calabrese, con le parti che si sarebbero prese qualche giorno di riflessione per valutare eventuali correttivi nell'operazione.

La proposta del Torino non supererebbe gli 8 milioni di euro, mentre il Crotone continuerebbe a valutare il calciatore circa 10 milioni di euro e non sarebbe disposto ad accettare contropartite tecniche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Crotone, le altre operazioni dei rossoblù

Nelle ultime ore il Pescara si sarebbe interessato all'attaccante del Crotone, Giuseppe Borello. Il calciatore rossoblù, cresciuto nel settore Primavera degli squali, ha fatto parte della squadra che ha affrontato in Coppa Italia il Brescia. Le sue prestazioni positive avrebbero convinto il club del presidente Daniele Sebastiani, che attenderebbe l'uscita di Cristian Galano per potere effettuare una richiesta ufficiale.

In uscita tra le fila del Crotone rimarrebbero poi altri due calciatori: l'esterno Andrea Rispoli, attualmente fuori dalla rosa e l'attaccante Emmanuel Rivière, che dopo gli impegni con la nazionale del Martinica non ha più fatto ritorno in città, diventando anche lui un "fuori rosa".