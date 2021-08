Proseguono le indiscrezioni di calciomercato relative al Crotone. L'attaccante Emmanuel Rivière sembrerebbe prossimo al trasferimento in un'altra squadra del torneo di Serie B. Dopo una sola stagione, per l'attaccante della Nazionale del Martinica, nelle ultime ore sembrerebbe avere preso quota l'idea di un ritorno al Cosenza, ma sullo sfondo rimarrebbero interessate a lui anche altre due società cadette come Pisa e Ascoli.

Crotone, Rivière verso la cessione

Avendo trovato poco spazio con il Crotone Emmanuel Rivière, dopo 20 presenze e una sola rete in Serie A nel torneo 2020-2021, potrebbe salutare ben presto gli squali per vestire una nuova maglia.

La punta, esclusa dalla rosa della squadra della nuova stagione, non ha svolto il ritiro estivo e risulta ancora assente dal Centro Sportivo "Antico Borgo".

Nei giorni scorsi a prendere quota era stata l'ipotesi di un possibile ritorno al Cosenza, squadra che lo ha portato in Italia due anni fa e con la quale è riuscito a conquistare una miracolosa salvezza in B all'ultima giornata. Ora ad interessarsi a lui sarebbero state Pisa e Ascoli, offrendo al calciatore un contratto biennale. Sullo sfondo non sarebbe da escludere l'ipotesi Vicenza, in cerca di rinforzi.

Insigne verso il rinnovo col Benevento

Una suggestione di mercato che rischia di rimanere solamente tale è invece quella dell'attaccante Roberto Insigne.

Il calciatore del Benevento, già sondato dagli squali nei giorni scorsi, potrebbe ben presti rinnovare con il club sannita. Secondo le recenti indiscrezioni il club del presidente Oreste Vigorito avrebbe declinato due offerte del Crotone ritenendole troppo basse.

Andato a segno nell'esordio stagionale casalingo contro l'Alessandria, Roberto Insigne potrebbe essere riconfermato in rosa e firmare un nuovo contratto, evitando di andare in scadenza con i giallorossi il 30 giugno 2022.

Crotone, le altre operazioni rossoblù

Sembrerebbe intanto ormai fatta in casa Crotone per l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto dall'Estudiantes del centrocampista Nahuel Estévez. Il calciatore, la scorsa stagione in forza allo Spezia, potrebbe giungere in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto e una percentuale legata alla future rivendita in favore del club argentino.

In difesa gli squali avrebbero richiesto al Bologna il prestito di Nehuén Mario Paz.

In uscita invece potrebbe avvenire nelle prossime ore la cessione del difensore Luca Marrone, già escluso dal tecnico Francesco Modesto dai primi due impegni ufficiali della stagione disputati contro Brescia in Coppa Italia e Como in campionato.