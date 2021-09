Nonostante la chiusura del calciomercato estivo, la Juventus pensa già al futuro, con l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, per essere competitiva in Italia ma anche in Europa.

Oltre alla questione attaccante, con i bianconeri che monitorano la situazione Mauro Icardi, la Vecchia Signora avrebbe come obiettivo primario quello di rinforzare la mediana: l'acquisto di Locatelli è stato importante, ma la dirigenza di Torino avrebbe in mente un altro colpo per puntellare il centrocampo e dare a Max Allegri un costruttore di gioco di alto livello.

Per questo, oltre alla pista che porta a Tchounameni, è ricominciato il tormentone legato a Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che va in scadenza di contratto a giugno 2022.

In particolare nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola che ha dichiarato: "Parleremo con lo United e vedremo, ma di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore. La possibilità che torni c'è, ma dipende anche dalla Juve".

I contatti con l'entourage del centrocampista francese non si sarebbero mai del tutto interrotti, visto il grande affetto che Pogba prova nei confronti della società bianconera e dell'ambiente. Per questo, la Juventus monitora la situazione che potrebbe evolversi nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Juve, con il Milan sfida decisiva

Intanto i bianconeri pensano alla super sfida di campionato (stasera 19; settembre alle ore 20:45) contro il Milan che potrebbe già risultare decisiva per la compagine di Max Allegri, visto il solo punto conquistato nelle prime tre partite in Serie A. Il Milan arriva dall'amara sconfitta in Champions League contro il Liverpool e soprattutto con tante defezioni come Ibrahmovic, Giroud, Calabria e Maignan, in forse per la sfida contro la Vecchia Signora per un problema alla mano; in preallarme Tatarusanu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Invece, per quanto riguarda la Juve, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il suo 4-4-2, optando per la coppia offensiva formata da Morata e Dybala che hanno offerto un'ottima prestazione in Champions siglando due delle tre reti contro il Malmoe. Pronto a subentrare dalla panchina è Moise Kean, che vuole riscattarsi dopo l'errore nel finale a Napoli.

Un'altra buona notizia per la Vecchia Signora è il recupero di Federico Chiesa, che a causa di un affaticamento muscolare aveva saltato le due sfide contro Napoli e Malmoe. Ora l'ex esterno della Fiorentina è ritornato, anche se potrebbe inizialmente partire dalla panchina.