Questo martedì 14 settembre è iniziata ufficialmente la fase a gironi della Uefa Champions League 2021-2022. Fra le italiane la Juventus domina con il Malmoe e vince 3-0 in trasferta. Buon punto anche per l'Atalanta che pareggia 2-2 sul campo del Villarreal.

Tris della Juve in Svezia

Bella vittoria della Juventus di Max Allegri che stende 3-0 in trasferta il Malmoe. I bianconeri chiudono la sfida nel primo tempo grazie alle reti di Alex Sandro, Morata e Dybala.

Per quanto concerne la formazione bianconera, Allegri conferma il 4-4-2 ma con tanti cambi rispetto all'undici sceso in campo al "Maradona" contro il Napoli: Szescny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

A centrocampo, spazio alla diga Locatelli-Bentancur, mentre sulle fasce sono stati confermati Rabiot e Cuadrado. Infine, in attacco spazio al tandem Morata-Dybala, che ritorna titolare dopo aver saltato la sfida col Napoli a causa degli impegni con la Nazionale argentina.

Nel primo tempo, i bianconeri dominano la sfida senza molti patemi. I bianconeri passano alla mezz'ora con Alex Sandro che su un cross di Cuadrado batte di testa Diawara firmando l'1-0 bianconero. Dopo la rete siglata dall'esterno brasiliano, la formazione di Max Allegri gioca sul velluto e piazza il raddoppio con Paulo Dybala che trasforma il calcio di rigore; secondo centro stagionale per la Joya dopo la rete dell'iniziale vantaggio di Udinese.

Nel finale della prima frazione, la Vecchia Signora cala il tris con Morata che anticipa Diawara e con un tocco sotto firma il 3-0; grande momento di forma per l'attaccante spagnolo, al secondo centro consecutivo dopo la rete contro il Napoli.

Nella ripresa, i bianconeri controllano la sfida senza molti affanni e si vedono anche annullare un gol (a Kean).

Gli uomini di Allegri conquistano una vittoria fondamentale per iniziare nel migliore dei modi il percorso in Champions League.

Atalanta, buon punto contro il Villarreal

Buon risultato anche per l'Atalanta di Gasperini che resiste al Estadio de la Ceramica, conquistando un buon punto contro il Villarreal: la partita finisce 2-2.

Solito 3-4-2-1 per Gasperini, che opta per il tridente formato da Pessina, Malynowski e Zapata, in rete contro la Fiorentina. Torna anche Gosens dal 1' minuto dopo la panchina in campionato con la formazione di Italiano.

Grande avvio della Dea che passa subito in vantaggio con Remo Freuler al sesto minuto. Il pareggio della formazione di Gasperini dura 25 minuti: infatti, il "Sottomarino giallo" pareggia grazie a Manu Trigueros.

Nella ripresa, la formazione di Emery passa in vantaggio con Groeneveld, ma nel finale la Dea riesce ad agguantare il pareggio con Robin Gosens che sfrutta la disattenzione della difesa spagnola e firma il 2-2. Nel finale è decisivo anche Musso che sventa due occasioni di Gerard Moreno.

Un risultato prezioso per la formazione bergamasca, visto anche il ko del Manchester United di Cristiano Ronaldo, che nell'altra partita dello stesso girone cade a Berna contro lo Young Boys.