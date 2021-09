L'Inter deve mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri sono pronti a rituffarsi nel campionato, con il match in programma sabato alle 18 contro il Bologna ma non solo visto che l'attenzione dei due dirigenti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, va anche al mercato e all'intenzione di blindare i migliori elementi in rosa. La società nerazzurra, infatti, sarebbe pronta a blindare Nicolò Barella, autore di un grande inizio di campionato, con tre assist nelle prime tre partite, dopo aver vinto l'Europeo con la maglia della Nazionale italiana.

Barella tra gli incedibili

Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione dell'Inter è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista è stato spesso tra i migliori in campo e ha già realizzato un record, collezionando ben tre assist nelle prime tre partite, contro il Genoa (a Dzeko), contro l'Hellas Verona (per Joaquin Correa) e contro la Sampdoria (per Lautaro Martinez). Ora l'obiettivo della società nerazzurra è quello di blindarlo mettendolo nella lista degli incedibili.

Il classe 1997, inoltre, sembrerebbe essere stato designato per raccogliere in eredità la fascia di capitano da Samir Handanovic, anche se il centrocampista ha dichiarato di non pensarci in questo momento. Una questione che potrebbe essere inserita anche nel prossimo contratto.

L'intenzione del club meneghino, infatti, è riconoscere la crescita avuta da Barella in questo ultimo anno e mezzo con cospicuo aumento dell'ingaggio, arrivando a percepire 5 milioni di euro a stagione, con ingaggio praticamente raddoppiato rispetto a quello attuale, e con prolungamento fino a giugno 2026. Intesa per cui non dovrebbero esserci problemi visto il forte legame con i colori nerazzurri del campione d'Europa.

Gli altri due incedibili

Nicolò Barella non è l'unico giocatore considerato incedibile dall'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono altri due calciatori che la società nerazzurra ritiene intoccabili. Uno è Alessandro Bastoni, che ha già rinnovato il proprio contratto e per cui sono state rifiutate offerte importanti l'estate scorsa, in particolar modo dal Manchester City.

L'altro, invece, sarebbe Lautaro Martinez, per cui sembra fatta per il rinnovo di contratto. Il Toro dovrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa (considerando la cifra al lordo e non al netto), andando a percepire 6 milioni netti a stagione, prolungando da giugno 2023 a giugno 2026. Tre calciatori giovani, di cui il club meneghino non ha intenzione di privarsene e che testimoniano la volontà di costruire un progetto vincente nonostante le difficoltà dei mesi scorsi.