Un calciatore che non sembra rientrare nella rosa della nuova stagione in casa del Crotone è l'attaccante Emmanuel Riviere. Il calciatore, partito nelle scorse settimane per rispondere alla chiamata del Martinica impegnato nella Concacaf Gold Cup, non ha fatto più ritorno in città venendo di fatto ad essere inserito nella lista dei fuori rosa. Su di lui negli ultimi giorni si sarebbero interessati Pisa, Vicenza e Ascoli con il Cosenza, sua ex squadra, che sarebbe pronto a fare un sacrificio per riabbracciarlo. In attacco gli squali potrebbero dover riniciare ad Andrea Favilli del Genoa, in procinto di accettare l'offerta del Monza.

Crotone, Riviere in partenza

Con ancora un anno di contratto l'attaccante Emmanuel Riviere potrebbe concludere in anticipo la sua parantesi al Crotone. Il calciatore, che ha collezionato 20 presenze con 1 rete nel precedente campionato di Serie A, sarebbe diventato un profilo gradito a diverse formazioni del torneo cadetto. A richiedere informazioni su di lui sono state Pisa, Vicenza ed Ascoli ma di recente anche il Cosenza avrebbe palesato il suo gradimento, trovando un accordo con il calciatore. A mancare però sarebbe l'accordo con la dirigenza del Crotone in merito alla cifra da sborsare per avere la titolarità del suo cartellino.

Favilli tra Crotone e Monza

In attacco il Crotone dovrà effettuare un innesto di categoria per rimpiazzare il partente Nwankwo Simy.

Dopo cinque stagioni gli squali non potranno contare sui gol del nigeriano, ceduto alla Salernitana. Nelle ore precedenti era emersa la possibilità di potere arrivare ad Andrea Favilli, attaccante del Genoa superando la concorrenza del Pisa. La novità però riguarderebbe l'inserimento del Monza che avrebbe effettuato la richiesta della punta con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lo stesso Monza, tra l'altro, sarebbe interessato al difensore Luca Marrone del Crotone, altro calciatore in uscita dal club calabrese.

Le altre operazioni dei rossoblù

Tra i possibili partenti nell'ultima giornata di contrattazioni potrebbe esserci anche Giuseppe Borello. L'attaccante, sceso in campo nel match di Coppa Italia contro il Brescia e nell'ultima gara di Cittadella, sembrerebbe interessare il Pescara in Serie C.

Altro calciatore che invece ha ufficialmente salutato la Calabria è il centrocampista Giovanni Bruzzaniti, passato con la formula del prestito alla Pro Vercelli. A centrocampo il Crotone sembrerebbe ormai coperto, con i nomi di Luis Rojas e Andrea Rispoli tra i partenti. Per loro la nuova stagione potrebbe essere in Serie A, rispettivamente con le maglie di Bologna e Spezia.