Il Milan ha iniziato con il giusto piglio la stagione nonostante le due sconfitte collezionate con Liverpool e Atletico in Champions League. I rossoneri erano riusciti ad andare in vantaggio in entrambe le partite, ma per diversi motivi hanno subito la rimonta nella seconda parte del match ed in questo momento sono ultimi nel girone. Parallelamente ai risultati sul campo, il Milan è concentrato anche sul calciomercato del futuro e avrebbe individuato due nomi per rinforzare la mediana. Si tratta del polacco Kacper Kozłowski e di Hector Herrera.

Il Milan guarda in Polonia: obiettivo Kozłowski

Il reparto scouting rossonero sta seguendo da vicino Kozlowski, allertato dal fatto che nonostante sia un diciassettenne, è già titolare a centrocampo per il Pogon Szczecin, squadra dell'Ekstraklasa. Secondo il rapporto, il giocatore è descritto come un mix tra Pogba e De Bruyne in quanto può giocare sia come centrocampista box-to-box che come trequartista, con Juventus, Red Bull Salisburgo, Dortmund, RB Lipsia e Milan. tutti all'inseguimento del talento polacco. Secondo quanto detto dal commentatore di Canal+, uno scout del Milan ha visto Kozłowski in azione mentre il Pogoń ha vinto 4-1 su Górnik Leczna. Gli inviati del Milan saranno senza dubbio impressionati, dato che Kozłowski ha segnato il terzo gol per la squadra di casa a condimento di una grande prestazione.

Quest'anno ha scelto di restare in Polonia e di dire no al Bayer Leverkusen per giocare in prima squadra con continuità, l'anno prossimo sarà diverso. Ansia non è una parola che lo caratterizza, ​Kozlowski sa quello che vuole, sa quanto vale. E non ha paura di nulla.

Calciomercato Milan, possibile colpo a parametro zero

Il contratto di Franck Kessie scadrà la prossima estate e deve ancora firmare il rinnovo con il Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quindi, visto che potrebbe partire a gennaio o gratuitamente a fine stagione, i rossoneri potrebbero dover iniziare a cercare un centrocampista. La situazione è tutt'altro che ideale per Paolo Maldini e Ricky Massara che da circa un anno stanno lavorando al rinnovo. I colloqui sembrano essere arrivati ​​a una situazione di stallo e i dirigenti hanno iniziato a cercare opzioni sul mercato.

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo ultimo pezzo per TMW, il Milan sta tenendo d'occhio il centrocampista dell'Atletico Madrid Hector Herrera. Da quando è arrivato a parametro zero dal Porto, non ha giocato molto e lascerà il club a fine stagione. I rossoneri, insomma, potrebbero prenderlo a titolo gratuito qualche anno dopo essersi interessati a lui quando era al Porto. L'ipotesi è concreta, secondo il rapporto, ma c'è da aggiungere che il nazionale messicano compirà 32 anni nell'aprile del prossimo anno.