Gleison Bremer è pronto a continuare la sua esperienza con la maglia della Juventus. Il centrale brasiliano è la colonna della retroguardia bianconera ed il suo status all'interno del campo e dello spogliatoio avrebbero portato la dirigenza bianconera a rifiutare offerte importanti.

Bremer-Juve, verso la conferma del brasiliano

26 presenze, 4 reti e 3 assist. Questo il bottino del classe 97 che nonostante i problemi fisici, rimane uno dei migliori centrali del campionato italiano. Leadership, fisicità, grande capacità nell'impostazione e soprattutto una duttilità nel ricoprire tutti i ruoli della retroguardia.

Un elemento quindi indispensabile per Luciano Spalletti che avrebbe chiesto la riconferma del 29enne difensore verdeoro. Le possibili offerte provenienti dalla Germania ed in particolar modo dal Bayern Monaco sembrerebbero un lontano ricordo, con Bremer pronto a sposare in toto il nuovo progetto Juventus e provare a conquistare trofei importanti con la maglia della Vecchia Signora.

Oltre al brasiliano, anche Lloyd Kelly viaggia verso la conferma. Nonostante qualche interesse proveniente dalla Premier, il centrale inglese è considerato importante ed è la spalla ideale per Bremer. Chi invece potrebbe lasciare Torino è Federico Gatti, considerato non incedibile per la dirigenza ma soprattutto per il tecnico di Certaldo.

Il centrale italiano è un obiettivo del Napoli alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio di Buongiorno, ma potrebbe rientrare nella possibile trattativa con la Roma per arrivare a Ghilardi.

Opzione Unai Simon per la porta

Dopo aver rinforzato il reparto offensivo, la Juventus è pronta a concentrarsi sul problema portiere. Michele Di Gregorio resta in uscita con diverse squadre della Premier che avrebbero mostrato un interesse nei suoi confronti. Il club bianconero è alla ricerca di un estremo difensore di caratura internazionale ed uno dei profili presi in considerazione sarebbe quello di Unai Simon, portiere in forza all'Atletico Bilbao e vincitore del Mondiale con la Nazionale spagnola.

Grande affidabilità tra i pali, grandi capacità tecniche nell'impostazione e soprattutto ottima leadership nel comandare la difesa.

Tutte caratteristiche che fanno del classe 97 uno dei migliori estremi difensori in Europa. La Juve sta monitorando la situazione ma l'eventuale trattativa non appare facile vista la volontà dell'Atletico Bilbao di trattenere il suo numero uno e di prendere in considerazione una cessione solo di fronte ad offerte fuori mercato attorno ai 45-50 milioni di euro.

Oltre al numero uno della Spagna, restano in piedi anche altre candidature come quella di Gugliemo Vicario, valutato 18-20 milioni dal Tottenham.