L'Inter sta provando a muoversi con largo anticipo sul mercato cercando di anticipare la concorrenza in particolar modo sui migliori talenti emergenti del calcio mondiale. Per questo motivo i nerazzurri stanno sondando alcuni talenti che si sono messi in luce in questi mesi, facendo forza sulle cessioni pesanti di questa estate di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, che hanno portato quasi 200 milioni di euro nelle casse societarie. Uno dei talenti che sarebbe finito nel mirino del club meneghino è Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 ormai pilastro dell'Ajax e finito nel mirino di altri club, tra cui la Juventus.

Inter su Gravenberch

Uno dei reparti che potrebbe rivoluzionato tra gennaio e giugno in casa Inter potrebbe essere quello di centrocampo. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità vedranno andare via Matìas Vecino e Arturo Vidal, entrambi in scadenza di contratto, senza dimenticare Marcelo Brozovic, per cui si sta parlando di rinnovo.

Il club meneghino cercherà quel giusto mix di talenti ed esperienza e tra i giovani attenzionati ci sarebbe anche Ryan Gravenberch. Nonostante la giovanissima età, essendo un classe 2002, infatti, il giocatore è un titolare fisso dell'Ajax, con il quale ha raccolto finora 10 presenze in Eredivisie, mettendo a segno una rete, oltre a giocare tutte e tre le gare disputate nella fase a gironi di Champions League.

I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con il suo procuratore, Mino Raiola, per provare ad anticipare la concorrenza, con la Juventus che non avrebbe nascosto il proprio interesse per il centrocampista olandese. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe costringere i lancieri a trattare la sua cessione la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

La possibile richiesta dell'Ajax

L'Ajax è da sempre una "bottega molto cara" ma il club olandese difficilmente potrà sparare alto per Ryan Gravenberch visto il contratto in scadenza a giugno 2023. L'Inter sarebbe pronta ad approfittarne ma, comunque, i lancieri non chiederanno una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro, cifra importante per un calciatore comunque molto giovane e che rappresenta una vera scommessa.

I nerazzurri ci credono e non è escluso che possano anche provare a inserire nell'affare qualche contropartita tecnica proprio con l'ausilio di Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, anche di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 di proprietà dell'Inter (ma attualmente in prestito all'Empoli). Il giovane centravanti potrebbe accettare un trasferimento in Olanda, visto che potrebbe giocare con maggiore continuità e puntare a una crescita ulteriore, dato che l'Ajax è una presenza fissa in Champions League. I lancieri in passato hanno già manifestato il loro interesse per l'attaccante e, dunque, non è da escludere un possibile ritorno di fiamma.