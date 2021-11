La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. Ci si attendono infatti diverse cessioni, si parla infatti delle possibili partenze di Rabiot, Ramsey e Kulusevski, che hanno molto mercato. Il francese piace al Newcastle ma anche al Real Madrid di Ancelotti, che lo ha già allenato al Paris Saint Germain. Per il gallese si valuta una rescissione consensuale, lo svedese piace all'Arsenal. Per quanto riguarda gli arrivi si valuta l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Si lavora però anche per la prossima stagione.

Fra i nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana era stato vicino al trasferimento alla Juventus durante il recente Calciomercato estivo. La mancata cessione di Szczesny ha portato però la società bianconera ad evitare l'ingaggio del portiere italiano, che alla fine si è trasferito al Paris Saint Germain. In questo inizio stagione però Donnarumma non è considerato un titolare da Pochettino, che gli preferisce Keylor Navas. Per questo se le cose non dovessero cambiare potrebbe lasciare la società francese. Come scrive calciomercato.com il vice presidente Nedved avrebbe rivelato ad alcuni conoscenti e consiglieri bianconeri che la Juve è interessata a Donnarumma.

Il vicepresidente Nedved avrebbe rivelato l'interesse per Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved potrebbe provare a portare a Torino Gianluigi Donnarumma. Molto dipenderà dai prossimi mesi e dalle partite che giocherà il portiere della nazionale italiana. Se dovesse continuare ad essere considerato un'alternativa a Navas la cessione potrebbe concretizzarsi.

In tal caso la Juventus potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti professionali con l'agente sportivo del giocato Mino Raiola. L'eventuale approdo alla società bianconera di Donnarumma potrebbe essere agevolato dai miglioramenti dei conti societari. La Juventus è stata infatti una delle società che più ha pagato la pandemia da coronavirus nelle ultime due stagioni.

L'aumento di capitale ufficializzato nei mesi scorsi però conferma la volontà di continuare a vincere in Italia e possibilmente anche nelle competizioni europee.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe considerare l'eventuale arrivo di Donnarumma solo nel caso in cui dovesse riuscire a cedere Szczesny. Il portiere dopo un inizio difficile si sta rivelando un giocatore importante per i bianconeri e potrebbe attirare l'interesse soprattutto di alcune società inglesi. A gennaio la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. Piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic.