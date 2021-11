Milan-Inter, derby praticamente alle porte (si disputerà domenica 7 novembre) e come nella passata stagione profuma di alta classifica. Sono 174 i precedenti nella Serie A a girone unico tra le due formazioni con 67 vittorie dell'Inter, 55 pareggi e 52 successi del Milan. Il bilancio complessivo dei confronti ufficiali, contando anche i campionati italiani non a girone unico, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e la Champions League, sale a 228 sfide con 84 affermazioni nerazzurre, 65 pareggi e 75 vittorie rossonere. C'è però anche una storia parallela del derby di Milano e non è una piccola storia: sono 71, infatti, i confronti non ufficiali tra le due squadre e qui il bilancio sorride al Diavolo che ha vinto 36 volte contro le 24 dell'Inter, mentre in 11 circostanze è finita in parità.

Il primo derby in Svizzera

Le statistiche ufficiali riportano la data del 10 gennaio 1909 come primo confronto tra Milan e Inter al vecchio campo di Porta Monforte (vinceranno 3-2 i rossoneri), ma in realtà il primo derby in assoluto si disputò in Svizzera il 18 ottobre 1908 e venne vinto 2-1 dal Milan con gol di Lana e Forlano, intervallate dal gol nerazzurro di Payer. Il match, al quale assistettero circa duemila persone, fu valido come finale della terza edizione della Coppa Chiasso ed ebbe un particolare svolgimento visto che si disputarono due tempi di 25' ciascuno. Si tratta pertanto del primo confronto non ufficiale di cui parla questa particolare statistica.

Le amichevoli 'internazionali'

Possiamo considerare la Coppa Chiasso un trofeo internazionale, nonostante la locale rappresentativa fosse l'unica formazione non italiana presente (oltre al Milan e all'Inter c'era l'Ausonia Milano). La curiosità in questione riguarda in proposito i derby amichevoli che hanno avuto valore internazionale, altre sei sfide dopo quella di oltre un secolo fa: la prima il 29 giugno 1969 in cui le due milanesi si affrontarono nella finale del Torneo "Città di New York" al quale presero parte anche Sparta Praga e Panathinaikos.

Il mach disputato allo Yankee Stadiu si chiuse con un tennistico 6-4 in favore del Milan con doppiette di Rognoni e Combin e gol di Rivera e Anquilletti, mentre le reti nerazzurre portarono la firma di Mazzola (2 di cui 1 su rigore), Jair e Bedin. I match del torneo sono i primi che vedono sulla panchina dell'Inter il nuovo allenatore Heriberto Herrera.

Ben più accessi i confronti delle tre edizioni del Mundialito Clubs: nella prima edizione del 1981 i nerazzurri vinsero 3-1 con la doppietta di Altobelli (1 su rigore) e il gol di Oriali a rimontare il vantaggio del Milan siglato da Vincenzi. Il derby in questione venne caratterizzato da gravi incidenti sugli spalti, talmente allarmanti da generare due anni dopo, edizione 1983 del Mundialito, il famoso "patto di non belligeranza" tra le due tifoserie che regge ancora oggi: nella circostanza il Milan vinse 2-1 con doppietta di Serena e in mezzo il gol interista di Altobelli. Terzo e ultimo confronto al Mundialito fu quello del 1987 terminato 0-0. Le altre due sfide si giocano in tempi più recenti: quella del World Football Challenge giocata a Foxborough nel luglio 2009 e vinta 2-0 dall'Inter con doppietta di Milito e quella della International Champions Cup giocata in Cina nel luglio del 2015 e vinta 1-0 dal Milan con gol di Mexes.

Altri tornei non ufficiali fino alla Grande Guerra

Molto di frequente a cavallo tra le due guerre e, più raramente, fino agli anni '60, furono diversi i tornei non ufficiali che videro affrontarsi le due milanesi. Nel 1909 si contesero la Coppa Firpi (vinse il Milan 2-1 dopo i supplementari), nel 1913 si affrontarono in semifinale della "Scarpa d'argento" intitolata a Gerolamo Radice (1-1, poi 2-1 per l'Inter nella ripetizione), nel 1915 nel Trofeo Gazzetta dello Sport (due match, 1-0 e 3-2 per il Milan) mentre a cavallo tra il 1915 e il 1916 ci furono due gare valevoli per la Coppa Federale, torneo istituito in sostituzione del campionato sospeso per la Grande Guerra, entrambi vinti dai rossoneri (3-0 e 2-1).

Il periodo storico è davvero ricco di derby in tornei non ufficiali i cui tabellini sono quasi oggetto di culto da parte degli appassionati di statistica: ci sono due confronti nel 1917 per la Coppa Regionale Lombardia (1-1 e 4-0 per il Milan) e ben cinque tra il 1917 e il 1919 per la Coppa Mauro: una vittoria a testa (3-0 per l'Inter e 1-0 per i rossoneri) nel 1917, il clamoroso 8-1 in favore del Milan nello spareggio per l'assegnazione del trofeo nel 1918 e poi nel 1919 altri due successi rossoneri per 4-3 e per 5-2. Nel 1918 si giocarono anche i derby validi per la Coppa Giuriati (4-0 per il Milan) e per la Coppa Biffi (1-0 per l'Inter).

Trofei nel periodo del regime e fino alla seconda guerra mondiale

Nel periodo del regime fascista, quando l'Inter si chiamava Ambrosiana e il Milan aveva assunto la denominazione più nazionalistica di Milano, il trofeo più importante oltre al campionato è la Coppa del Primato Cittadino. I derby in tal senso sono 8: nel 1934 (2-1 per i rossoneri), 1935 (2-2), 1936 (2-1 Milan), 1937 (2-1 per l'Inter), 1940 (vinse il Milan 3-1), 1941 (3-1 e 3-2 per i nerazzurri), 1942 (2-1 per il Milan). In precedenza, tra il 1924 e 1929, c'erano stati cinque confronti nel Trofeo Lombardi e Macchi: 1924 (3-2 Milan), 1927 (3-2 Inter), 1928 (4-4 e 3-3) e 1929 (seconda ripetizione dopo i due pareggi con il successo dell'Inter per 3-2).

Negli anni '30 abbiamo inoltre il Trofeo Palla d'Oro del 1931 (1-0 per l'Inter) e la Coppa Pozzani del 1932 (2-0 per i nerazzurri e 2-2). Negli anni '40, quando la seconda guerra mondiale stava vivendo il suo convulso epilogo, si giocarono la Coppa Angelo Monti tra il 1944 e il 1945 con tre sfide (4-2 per i nerazzurri e 4-3 per i rossoneri e poi lo spareggio vinto 2-1 sempre dal Diavolo) e il Torneo Benefico Lombardo nel 1945 (una vittoria a testa, 1-0 per l'Ambrosiana e 3-1 per il Milan).

Nel dopoguerra i tornei non ufficiali diventano meno frequenti

Il calendari sempre più fitti rendono molto più rara del dopoguerra l'organizzazione di tornei non ufficiali che vengono concentrati soprattutto nel periodo estivo, prima o dopo il campionato.

Il caso è quello della Coppa Pasinetti che si gioca a Milano il 2 settembre 1953 e vede l'Inter superare 3-1 i cugini con i gol di Lorenzi, Buzzini e Brighenti che pongono rimedio al vantaggio milanista di Nordhal. Poi le due edizioni della Coppa Città di Milano: nel 1963 vittoria milanista con un netto 4-0 firmato da Mora, Sani, Rivera e Altafini e nel 1969 successo interista per 3-1 con la doppietta di Bedin e il gol di Jair, punto rossonero causato da un'autorete di Cella. Nel 1992 abbiamo il confronto per il Trofeo Luigi Berlusconi vinto 1-0 dal Milan con gol di Papin e poi nel 2015, sempre per il "Berlusconi", l'Inter vince 1-0 con rete di Kondogbia. Da questa statistica sono esclusi i confronti per i triangolari estivi "Memorial Ghezzi" (1992 e 1993), "Trofeo Tim" (dal 2002 al 2015) e "Trofeo San Nicola" (2015) giocati con mini sfide da 45' e anche il "Mundialito Indoor" (1982) che prevedeva sfide di calcetto al coperto.

Altri derby 'amichevoli'

Nel computo dei confronti non ufficiali ci sono anche altre 22 partite tra Milan e Inter non valide per specifici tornei. Questo l'elenco completo: