La Juventus è una delle principali delusioni in campionato in questo inizio stagione. Le sconfitte contro Empoli, Sassuolo e Verona stanno pesando in maniera evidente sulla classifica della squadra bianconera. La vittoria contro la Fiorentina e i pareggi di Napoli, Milan e Inter hanno permesso però di recuperare due punti, anche se in questo momento sembra più concreta la possibilità di raggiungere il quarto posto che non i primi tre. Altra delusione delle ultime partite è sicuramente la Roma di Mourinho che, dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Bodo Glimt, ha perso anche contro il Venezia per 3 a 2.

Il tecnico portoghese, nel post partita, ha sottolineato che questa squadra ha bisogno di crescere e che arriva da un settimo posto della scorsa stagione. Di certo, alcuni giocatori non stanno incidendo come ci si aspettava. Su tutti il centrocampista Nicolò Zaniolo, che finora ha segnato un solo gol nei preliminari di Conference League. I due infortuni subiti ai legamenti negli ultimi due anni lo stanno evidentemente condizionando, ma la Roma si aspetta dei miglioramenti concreti.

Spettatrice interessata della situazione è la Juventus, che da tempo segue il centrocampista della nazionale italiana. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa provare ad acquistarlo se la Roma decidesse di cederlo.

Il centrocampista Zaniolo va in scadenza di contratto a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando il possibile acquisto di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è seguito dalla società bianconera dal 2019, gli infortuni ai legamenti ne hanno condizionato però la sua crescita, a tal punto che in questo momento sta incontrando delle difficoltà. Contro il Venezia è partito dalla panchina, segnale evidente di come non sia in forma ottimale.

L'eventuale permanenza alla Roma, però, dipenderà dal rinnovo contrattuale. La sua intesa di contratto scade a giugno 2024 e se i prossimi mesi non dovesse arrivare il prolungamento, la Roma potrebbe cederlo durante il prossimo Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare una o due cessioni.

Si parla infatti delle possibili partenze di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey. Il centrocampista francese ha deluso e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Per il gallese si valuta invece anche la rescissione consensuale. Per quanto riguarda invece i rinforzi, il preferito sembra essere Axel Witsel. Il centrocampista in rapporto qualità/prezzo potrebbe rappresentare un acquisto vantaggioso anche perchè va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.