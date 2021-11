Il centrocampista Weston McKennie, dopo un inizio di stagione difficile alla Juventus, nelle ultime partite sta avendo delle prestazioni davvero notevoli.

Il giocatore è stato infatti l'autore dei due gol realizzati in campionato dalla Juventus contro il Sassuolo e il Verona. Poi ha disputato una partita importante anche contro lo Zenit San Pietroburgo, dando un grande contributo non solo dal punto di vista offensivo ma anche sul fronte difensivo.

In una recente intervista McKennie ha dichiarato di sentire la fiducia della Juventus e del tecnico Allegri, il quale non sarebbe convinto di una sua eventuale cessione.

In questi giorni si era parlato infatti di una possibile partenza dell'americano, uno dei pochi centrocampisti ad avere corteggiatori sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham, alla ricerca di un giocatore bravo a inserirsi e a garantire gol. Lo vorrebbe il direttore generale Fabio Paratici, che lo acquistò in bianconero nell'estate 2020 dallo Schalke 04 quando era direttore sportivo della società piemontese.

L'ex Juventus Paratici vorrebbe McKennie

Il dirigente del Tottenham Fabio Paratici vorrebbe Weston McKennie. È questa l'indiscrezione di mercato lanciata di recente da alcuni giornali sportivi. Se però fino a qualche settimana fa la Juventus era pressoché convinta di cederlo, attualmente invece sembra sia diventato un giocatore molto importante per Massimiliano Allegri.

Non è un caso che il tecnico toscano lo stia schierando molto spesso nelle ultime partite: ad esempio in Champions contro lo Zenit San Pietroburgo ha giocato da centrocampista centrale a fianco di Locatelli.

Attualmente quindi sembra difficile che il tecnico toscano decida di lasciarlo partire, considerando che è l'unico centrocampista che in questo momento sta dando un contributo importante in zona gol.

Come Locatelli egli infatti ha segnato due gol in campionato e già a inizio preparazione estiva Allegri aveva detto che si aspettava almeno dieci gol in stagione dall'americano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe invece cedere altri giocatori durante il mercato di gennaio. Possibile a cessione di Aaron Ramsey, che sarebbe seguito dal Newcastle.

La società bianconera potrebbe concedere anche la rescissione consensuale al gallese pur di alleggerire il monte ingaggi da uno stipendio di 7 milioni di euro a stagione.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio è il centrocampista Dejan Kulusevski. Lo svedese in questo inizio stagione non ha inciso come ci aspettava, fornendo una prestazione importante di fatto solo contro lo Zenit in Champions League nel match di andata disputato in terra russa, quando segnò il gol decisivo.