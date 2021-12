Manca sempre meno alla sessione invernale di Calciomercato dove, almeno nelle attese, il Milan dovrebbe vestire la maglia da protagonista. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è al momento seconda in classifica ma deve fare i conti con una lunghissima serie di giocatori indisponibili. Tra questi anche Kjaer, centrale danese che ha già finito la stagione a causa di un grave infortunio. Per questo la dirigenza rossonera è alla ricerca di un difensore centrale e, nelle ultime ore, starebbe prendendo sempre più piede l'ipotesi che vorrebbe i rossoneri vicini a Bremer.

Cairo: 'Bremer via a gennaio? Vediamo'

Fino ad ora Urbano Cairo, patron del Torino, non aveva mai realmente aperto le porte a una cessione del proprio giocatore. Nelle ultime ore, però, il presidente non ha escluso tale eventualità: "Bremer via dal Torino a gennaio? Vediamo, ne parleremo al momento giusto". Il centrale brasiliano, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze con 2 gol e un assist, è uno dei pezzi pregiati della squadra di Juric e, per questo, Cairo lo valuta non meno di 15 milioni di euro.

Maldini, dg del Milan, valuta ancora il da farsi: quel che è certo è che nella difesa rossonera manca un tassello, che però potrebbe essere riempito con un "usato sicuro" che possa dare garanzie da qui al prossimo mese di giugno.

In alternativa, il Milan potrebbe anticipare l'acquisto di un big che, comunque, si sarebbe concretizzato in estate. Ed è proprio nell'ottica di questa seconda ipotesi che si inserisce il profilo di Bremer.

Il Milan, per cercare di comprare Bremer, potrebbe usare come pedine di scambio Conti e Pobega

L'apertura di una trattativa tra Milan e Torino per Bremer potrebbe dare il via a una serie importante di intrecci tra i due club.

Nella scorsa sessione di mercato estivo, infatti, il Torino ingaggiò in prestito Tommaso Pobega, centrocampista che sta ottenendo un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie di Juric. Per questo motivo, Cairo starebbe pensando a un acquisto in via definitiva del giocatore e non è escluso che tale trattativa possa legarsi a quella (eventuale) di Bremer.

Ma il centrale non è l'unico giocatore di proprietà del Milan che potrebbe interessare al Torino: anche Andrea Conti, laterale ex Atalanta, potrebbe infatti essere molto utile alla causa di Juric. Inoltre, Conti (per tramite del suo agente) ha espresso chiaramente la volontà di lasciare Milanello dove oramai non trova più spazio. In attesa di comprendere se e come tali trattative potrebbero andare in porto, è bene ricordare che su Bremer vi è l'interessamento anche di altre squadre tra cui la Lazio e l'Inter.