La Juventus, negli ultimi anni, ha investito molto sul mercato acquistando giocatori che si sono rivelati e si stanno rivelando molto importanti. Basti pensare a De Ligt, Locatelli e Chiesa. Ci sono state però anche delusioni evidenti, che non hanno reso come ci si aspettava. Ci si riferisce in particolar modo a Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, acquistati a parametro zero nell'estate 2019. Investimenti che non hanno reso, anche in considerazione dell'ingaggio che guadagnano i due centrocampisti. Si è parlato molto del gallese nelle ultime settimane e dei suoi continui infortuni muscolari che ne stanno condizionando l'impiego.

Sorprende, però, il rendimento di Adrien Rabiot, titolare nella nazionale francese di Didier Deschamps ma non decisivo alla Juventus. Anche contro il Chelsea, il francese ha disputato una prestazione non ideale, non è un caso che le principali azioni da gol del Chelsea siano arrivate proprio sulla fascia in cui giocava Rabiot. Secondo la stampa spagnola, il francese è una dei peggiori acquisti della storia della Juventus. Si parla molto di una possibile partenza del centrocampista nel mercato di gennaio.

Il centrocampista Rabiot potrebbe essere ceduto a gennaio

Secondo i giornali sportivi spagnoli, il centrocampista Adrien Rabiot può essere considerato uno dei peggiori acquisti della storia della Juventus.

Arrivato a parametro zero nell'estate 2019, il francese non ha inciso come ci si aspettava, a differenza invece delle sue prestazioni in nazionale francese. Didier Deschamps lo considera un titolare e lo ha schierato in gran parte delle partite disputate dalla Francia negli ultimi mesi. Nella Juventus, però, sta avendo molti problemi, per questo si parla di una sua possibile cessione a gennaio. Rimane però difficile trovare una società in grado di sostenere l'ingaggio che attualmente percepisce il francese, pari a circa 7 milioni di euro netti a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si è parlato di un interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi ad investire su cartellino e stipendio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere a gennaio Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per il gallese si parla di una possibile rescissione consensuale, anche perché, come il francese, ha un ingaggio pesante.

Difficile infatti trovare una società pronta ad investire anche sul suo cartellino. A questi potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo, per quale si parla di un interesse concreto dell'Arsenal. In caso di offerta importante potrebbero partire anche Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. Il centrocampista italiano va in scadenza di contratto a fine stagione con la società bianconera.