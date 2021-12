La Juventus in questo inizio di stagione ha dimostrato diverse problematiche nel gioco e nella realizzazione dei gol. Hanno deluso però anche alcuni giocatori del settore difensivo, su tutti Alex Sandro: il tecnico Massimiliano Allegri ha schierato titolare in diverse partite di campionato Luca Pellegrini, segnale evidente non solo della crescita del giovane terzino, ma anche del fatto che il brasiliano non sta incidendo secondo le attese. Per questo nel Calciomercato estivo Alex Sandro potrebbe essere ceduto, peraltro è uno dei giocatori che maggiormente guadagna in bianconero, circa 6 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset ci sarebbe stato un incontro fra il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e Mino Raiola, durante il quale si sarebbe parlato anche del possibile approdo in bianconero in estate di due terzini gestiti dall'agente sportivo. Si tratta del giocatore della Roma Riccardo Calafiori e di quello dell'Az Alkmaar Owen Wijndal. L'italiano sta trovando poco spazio alla Roma e potrebbe essere ceduto, mentre l'olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e ciò potrebbe agevolare una sua cessione a prezzo vantaggioso. Si parla di un prezzo di mercato di circa 7 milioni di euro.

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere molto attiva sul mercato.

Oltre alle possibili cessioni dei vari Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo, la società bianconera potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio. Si valuta ad esempio l'acquisto Denis Zakaria, come punta invece potrebbe arrivare Gianluca Scamacca. Si lavora però anche per il mercato di giugno.

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro fra il procuratore Mino Raiola e il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, in cui si sarebbe parlato anche del possibile acquisto di un terzino sinistro.

Alla società bianconera sarebbero stati proposti Riccardo Calafiori, che in questa stagione è riserva di Vina alla Roma, e Owen Wijndal. Il terzino olandese è già nel giro della nazionale e ha dimostrato di essere un giocatore importante per l'Az Alkmaar. In scadenza di contratto a giugno 2023 potrebbe arrivare a prezzo agevolato.

L'eventuale arrivo di uno dei due terzini potrebbe portare alla cessione di Alex Sandro. Dovrebbe invece essere confermato la prossima stagione Luca Pellegrini, che in questo inizio di stagione sta raccogliendo molto minutaggio in campionato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare anche diverse cessioni durante il mercato di gennaio. Aaron Ramsey potrebbe rescindere il contratto e approdare in una società inglese.

Potrebbe partire anche Kulusevski, valutato circa 40 milioni di euro, e Arthur Melo. Per il brasiliano si parla di una cessione in prestito. Se si dovessero concretizzare tali partenze, la Juventus potrebbe poi investire in entrata.