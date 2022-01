Urbano Cairo lo ha detto chiaramente: Andrea Belotti non rinnoverà il suo contratto con il Torino e quindi sarà libero di accasarsi dove vuole a partire dal prossimo giugno. I prossimi però potrebbero essere giorni molto caldi, visto che tutti i parametro zero fin da oggi possono firmare i precontratti con le loro prossime squadre senza che gli attuali club possano opporsi. Così il centravanti azzurro pare pronto a chiudere la sua lunga avventura in granata e a trovare una nuova squadra.

Andrea Belotti vorrebbe andare al Milan

L’attaccante avrebbe un sogno: giocare nel Milan.

Fin da bambino è tifoso dei rossoneri e, come ha spiegato il presidente del Torino, già quattro anni fa pensava di poter vestire la maglia della sua squadra del cuore. Non se ne fece nulla, ma adesso le cose sarebbero cambiate, perché Maldini e Massara starebbero cercando un centravanti più giovane rispetto a Ibrahimovic e Giroud da regalare a Stefano Pioli.

Il classe '93 Belotti ha le caratteristiche tecniche e fisiche per essere il realizzatore giusto per il 4-2-3-1 del tecnico, per questo il granata è in lista, così come lo sarebbero il bomber del Pisa capolista in Serie B Lorenzo Lucca e Gianluca Scamacca. Il giocatore del Sassuolo è uno degli attaccante più apprezzati in Serie A e lo vorrebbero anche Inter e Juventus: i neroverdi per il proprio gioiello vorrebbero al momento una cifra vicina al 40 milioni di euro, decisamente molti.

Napoli e Fiorentina su Belotti

La concorrenza però non mancherebbe anche per Belotti. La possibilità di acquistarlo a parametro zero è un’occasione che anche altri club non vorrebbero perdere. Le ultime notizie di Calciomercato parlano per esempio dell’interessamento delle Fiorentina. La società di Commisso deve studiare il dopo Vlahovic, il serbo verrà ceduto, probabilmente la prossima estate a meno di offerte irrinunciabili già a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mancato rinnovo non lascia dubbi e così Belotti sarebbe una delle soluzioni vagliate per dare a Italiano un nuovo centravanti.

Sulle tracce del giocatore del Torino ci sarebbe anche il Napoli di Spalletti. Gli azzurri, che sono ancora in corsa per lo Scudetto anche se al momento si trovano a meno sette punti dall’Inter, potrebbero puntare sul "Gallo" come vice Osimhen.

A fare spazio al possibile nuovo acquisto sarebbe Mertens, il belga va in scadenza a fine stagione e ancora non ha rinnovato il contratto. Il suo stipendio è pesante, il giocatore vorrebbe rimanere, ma per farlo dovrà probabilmente ridurre il suo ingaggio. La corsa sembra essere partita, Belotti starebbe sognando il Milan che però dovrà battere Fiorentina e Napoli per provare a portarsi a casa il centravanti.