Uno degli elementi che si è messo in mostra con la maglia dell'Inter nella prima parte di questa stagione è stato sicuramente Federico Dimarco. Partito un po' in sordina dopo essere tornato dal prestito all'Hellas Verona, con il passare delle settimane è riuscito a scalare gerarchie, fino ad attirare anche l'attenzione dei top club europei. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Barcellona, pronto ad attuare una piccola rivoluzione nella prossima stagione, dopo un'annata decisamente transitoria, che vede i blaugrana già fuori dalla lotta per il titolo in Spagna.

La Juventus intanto sta lavorando sotto traccia già per la prossima stagione, quando potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo, il reparto che ha mostrato le maggiori carenze fino ad ora. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Jordan Veretout, che a Roma non sembra essere più ritenuto intoccabile da José Mourinho.

Barcellona su Dimarco

Federico Dimarco è stato una delle note liete dell'Inter nella prima parte di stagione, con i nerazzurri che hanno deciso anche di rinnovare il contratto, prolungandolo fino a giugno 2026 con tanto di adeguamento dell'ingaggio. Nonostante ciò, però, non sembrano placarsi le sirene di mercato per quello che è ritenuto un jolly da Simone Inzaghi, che lo utilizza sia largo a sinistra, come vice Perisic, sia come terzo di difesa, come vice Bastoni.

Due le reti messe a segno, con un assist all'attivo in 20 partite di campionato in quest'annata.

Numeri e prestazioni importanti che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Barcellona. I blaugrana vogliono rivoluzionare la rosa a disposizione di Xavi il prossimo anno, alzando il tasso tecnico visto che in quest'annata hanno deluso le aspettative, essendo fuori già dalla Champions League, dalla coppa del Re e dalla lotta al titolo.

Resta l'Europa League, troppo poco per le ambizioni catalane. L'Inter, comunque, non lascerà andare tanto facilmente Dimarco, valutato almeno 30-35 milioni di euro. I blaugrana, però, vorrebbero proporre uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Riqui Puig, centrocampista spagnolo già accostato ai nerazzurri nei giorni scorsi.

Tale affare permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza piena, essendo i due giocatori prodotti del proprio vivaio.

Juventus su Veretout

Un'altra società che potrebbe attuare una piccola rivoluzione la prossima estate è la Juventus. I bianconeri vogliono cambiare soprattutto in mezzo al campo, visto che il centrocampo è il reparto che ha mostrato maggiori carenze. L'obiettivo numero uno sembrerebbe essere Jordan Veretout, che alla Roma non è ritenuto più intoccabile da José Mourinho, soprattutto dopo l'arrivo di Oliveira. La valutazione del centrocampista francese si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero offrire Daniele Rugani, più un conguaglio a favore dei capitolini, o Dejan Kulusevski, per uno scambio alla pari, al fine di riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Veretout.