Non poteva iniziare meglio il nuovo anno 2022 per l'Inter: vittoria contro la Lazio per 2-1 e riconquista immediata della vetta di Serie A.

Per i nerazzurri arrivano adesso in ordine la Supercoppa italiana (contro la Juventus) e quattro partite cruciali per il futuro del campionato con le sfide contro Atalanta (fuori casa), Venezia (in casa), il derby di Milano contro il Milan (in casa) e la sfida al "Maradona" contro il Napoli.

Inter-Lazio 2-1

Dopo il match non disputato a Bologna, in casa nerazzurra c'era timore per una partita delicata e importante ai fini della classifica.

In giornata il Milan aveva vinto 0-3 in casa del Venezia, e serviva una risposta che puntualmente è arrivata. L'Inter è entrata in campo dal primo minuto decisa e sicura dei propri mezzi, schierando una formazione priva di leader come Calhanoglu (squalificato) e Dzeko (appena rientrato dopo il Covid, ha giocato 15 minuti del secondo tempo).

Assenze a parte, la squadra ha giocato una buona partita, creando tante occasioni da gol e "divorandosi" più volte la possibile rete della sicurezza.. Il primo goal è arrivato su una ribattuta da corner: Bastoni ha il tempo di controllare e piazzare il tiro all'angolino, dove Strakosha non può arrivare (aveva anche la visuale coperta da un paio di giocatori).

Il raddoppio arriva nel secondo tempo con l'altro centrale Milan Skriniar (inserimento da mezz'ala e goal di testa su assist dello stesso Bastoni). Unica nota negativa è stato un momento di disattenzione su un lancio di Cataldi, dove c'è stata un'incomprensione tra i centrali De Vrij e Skriniar, e così Handanovic è uscito a vuoto su un pallone vagante, lasciando quindi a Ciro Immobile il più facile dei gol per il momentaneo pareggio laziale.

Ma nel secondo tempo la squadra di Inzaghi, dopo il nuovo vantaggio, ha saputo amministrare la partita senza troppi rischi.

Con questa vittoria la squadra nerazzurra si porta +1 punto in classifica sul Milan (pur avendo giocato una partita in meno).

Mercoledì c'è il Derby d'Italia in finale di Supercoppa italiana: Inter-Juventus

Dopo più di dieci anni i neroazzurri tornano a giocare la Supercoppa italiana. La finale di mercoledì 12 gennaio in programma a San Siro fra Inter e Juventus è un match molto atteso.

Le due squadre sono in un ottimo momento di forma (la Juventus ha vinto a Roma per 3-4: trovando i tre gol finali della rimonta in soli otto minuti). Si tratta di una partita sentita, come lo sono sempre quelle fra nerazzurri e bianconeri, inoltre in palio c'è il primo trofeo della stagione.

Mercato in entrata e in uscita per l'Inter

Il calciomercato neroazzurro non prevede al momento acquisti per gennaio: la rosa è completa e competitiva, pronta per il tour de force che l'attende da qui fino alla sosta delle nazionali di marzo, con gli scontri diretti in campionato e l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

Per il mercato in uscita al momento non ci sono movimenti da segnalare, nonostante degli interessamenti per Sensi e Vecino, vogliosi di avere più minutaggio.

Salvo clamorosi colpi di scena la rosa rimarrà questa fino a giugno; semmai l'Inter vuole tentare di anticipare i tempi sulle concorrenti per degli acquisti in prospettiva e per la prossima stagione.