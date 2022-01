Apre ufficialmente oggi il mercato invernale: l'Inter, prima in classifica, è pronta a cogliere eventuali occasioni per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma sta lavorando soprattutto in vista della prossima stagione.

Si starebbe ragionando per apportare un paio di rinforzi al centrocampo in vista dei possibili addii di Stefano Sensi, Arturo Vidal e Matias Vecino. I tre potrebbero lasciare la Pinetina nei prossimi mesi, soprattutto l'ex Fiorentina, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sarebbe più nei progetti tecnici nerazzurri.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, in entrata starebbe riprendendo quota l'ipotesi Allan. Il calciatore dell'Everton ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe già in queste settimane accordarsi con un nuovo club, non avendo ancora rinnovato con gli inglesi.

L'Inter pensa nuovamente a Allan

Uno dei nomi che potrebbe interessare all'Inter in vista della prossima stagione è quello di Allan Marques. I nerazzurri vogliono completare il reparto con un elemento che possa sposarsi alla perfezione con Gagliardini, Barella, Brozovic e Calhanoglu, non essendoci un calciatore con le sue caratteristiche attualmente in rosa. Il centrocampista brasiliano, infatti, è in grado di abbinare qualità e quantità essendo bravo sia in fase di interdizione che in fase di proposizione offensiva.

L'Everton sembra disposto a trattare la sua cessione dopo un'annata al di sotto delle aspettative. Il suo valore rimane importante nonostante i trent'anni e il giocatore potrebbe spingere per tornare in Italia, il campionato che lo ha fatto esplodere con la maglia dell’Udinese e poi consacrato con quella del Napoli. L'Inter è sulle tracce di Allan già da diverso tempo, non a caso nel 2020 prima del passaggio in Premier League il brasiliano è stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Beppe Marotta infatti aveva trovato un accordo sia con il giocatore che con il Napoli (inserendo Vecino come contropartita), tuttavia il presidente Aurelio De Laurentiis decise di interrompere la trattativa e di vendere il centrocampista all'estero, non favorendo così una diretta rivale per il campionato.

Possibile scambio di mercato Allan-Pinamonti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Everton sarebbe interessato all'acquisto di Andrea Pinamonti. L'attaccante, ora in forza all'Empoli, si sta mettendo in evidenza e potrebbe accettare la destinazione inglese al termine della stagione per giocare con maggior continuità in un club con alte ambizioni. La società inglese potrebbe offrire in cambio il cartellino del centrocampista brasiliano Allan, anche lui valutato circa 15/20 milioni di euro. Sarebbe quindi una trattativa di mercato alla pari e che porterebbe comunque vantaggi anche dal punto di vista del bilancio societario nerazzurro.

Allan attualmente guadagna 3,64 milioni di sterline (oltre 4 milioni di euro), ingaggio che l'Inter sarebbe disposta a concedere per un giocatore di qualità e esperienza come il classe 1991, oltre al fatto che i nerazzurri andrebbero a usufruire del Decreto Crescita.