La Juventus negli ultimi giorni con è al lavoro con decisione per il mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta, difficile che possa essere a titolo definitivo. Si valutano giocatori in prestito, senza avere l'impegno di un pagamento a giugno, o eventualmente acquisti a prezzo agevolato. Fra questi ci sarebbe Sardar Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda il centrocampo si valuta la cessione di Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi.

Al posto del gallese potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno. Nelle ultime ore però si parla anche di un altro giocatore che potrebbe rinforzare la rosa bianconera. Si tratta di Donny Van de Beek, che anche con l'arrivo di Ralf Rangnick come tecnico del Manchester United non sta raccogliendo molto minutaggio. Il tedesco potrebbe lasciar partire il centrocampista anche in prestito, fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus. L'olandese potrebbe giocare in un centrocampo a due insieme a Locatelli, come mezzala ma anche come trequartista centrale in un 4-2-3-1. Su Van de Beek ci sarebbe l'interesse concreto del Milan, che potrebbe acquistare l'olandese come sostituto di Kessié.

L'ivoriano va in scadenza a giugno e potrebbe non prolungare il suo contratto con la società di Elliott.

Il centrocampista Van de Beek potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Donny Van de Beek. L'olandese potrebbe lasciare il Manchester United per raccogliere minutaggio anche perché a dicembre ci saranno i mondiali in Qatar.

Senza giocare titolare difficilmente sarà parte integrante della nazionale olandese. Fra le società interessate ci sarebbero Milan e Juventus. Van de Beek porterebbe qualità e gol ai bianconeri. Arriverebbe in prestito e potrebbe essere inserito un diritto di riscatto. Acquistato per circa 40 milioni di euro, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 30 milioni di euro.

Rangnick potrebbe lasciarlo partire anche per cercare di rivalutare il suo prezzo di cartellino, diminuito negli ultimi mesi perché considerato una riserva nel Manchester United.

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di giugno. La società bianconera potrebbe effettuare un acquisto importante per il settore avanzato. Il preferito per motivi economici sembra essere il giocatore Gianluca Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo. Potrebbe essere ceduto anche in prestito con riscatto in diverse stagioni. Una modalità di pagamento che potrebbe essere simile a quella che ha portato il centrocampista Manuel Locatelli sempre dal Sassuolo alla società bianconera.