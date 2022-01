La Juventus non dovrebbe effettuare acquisti importanti nel mercato di gennaio. L'infortunio che ha subito Chiesa però potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. Si parla del possibile acquisto di Serdar Azmoun, giocatore dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a fine stagione. Se dovesse partire Aaron Ramsey la Juventus potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo.

Il preferito sembra essere Denis Zakaria ma alcuni giornali sportivi parlano di un interesse concreto della società bianconera per il giocatore del Lione Bruno Guimaraes.

Il classe 1997 piace molto ad Allegri perché oltre ad essere bravo nell'impostazione di gioco garantisce equilibrio. Sarebbe ideale da integrare a Locatelli in un centrocampo a due ma potrebbe essere schierato anche davanti alla difesa con due mezzali come Locatelli e McKennie. La valutazione di mercato però è importante, Il Lione vorrebbe circa 50 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus potrebbe decidere di presentare un'offerta se la società francese diminuisse il prezzo di mercato del centrocampista. Eventualmente potrebbe anche considerare uno scambio di mercato che porterebbe Arthur Melo al Lione.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Bruno Guimaraes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur Melo per l'acquisto di Bruno Guimaraes.

Il centrocampista del Lione piace molto ad Allegri e sarebbe ritenuto il rinforzo ideale per garantire equilibrio e qualità al centrocampo bianconero. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, per questo potrebbe concretizzarsi uno scambio di mercato alla pari. Arthur Melo ha più o meno la stessa valutazione di Bruno Guimaraes.

Non sarà semplice trattare con il Lione, da sempre considerata bottega cara.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile arrivo alla Juventus di Bruno Guimaraes a gennaio non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che il Lione lasci partire il centrocampista a gennaio e che soprattutto la Juventus offra 50 milioni di euro per il suo cartellino.

Anche uno scambio di mercato con Arthur Melo non trova conferme, il giocatore bianconero ha un ingaggio importante da sei milioni di euro a stagione che il Lione non vorrebbe sostenere. Potrebbe invece arrivare a gennaio Denis Zakaria, il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a giugno. Proprio per questo potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. Potrebbe arrivare anche una punta, come anticipato ad inizio articolo.

Difficile arrivi Scamacca a gennaio, si valuta Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 21 presenze segnando dieci gol e fornendo quattro assist decisivi ai suoi compagni.