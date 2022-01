La Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter è al lavoro per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato, soprattutto dopo l'infortunio di Federico Chiesa. La società bianconera difficilmente effettuerà investimenti importanti a gennaio, potrebbe invece utilizzare il Calciomercato estivo per acquistare giocatori di qualità. Non è un caso si parli del possibile arrivo di Gianluca Scamacca o eventualmente di Dusan Vlahovic.

A giugno però potrebbero esserci alcune cessioni che agevolerebbero gli investimenti.

Uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera è Matthijs de Ligt. Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra cui il Barcellona. Se dovesse partire la Juventus dovrà acquistare un sostituto di qualità. Nelle ultime ore si parla del possibile arrivo in bianconero di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Inter. La società bianconera potrebbe cercare di acquistarlo offrendo il cartellino di Alex Sandro, che negli ultimi mesi ha avuto un rendimento deludente: da un suo errore, ad esempio, è arrivato il gol di Sanchez che regalato la vittoria della Supercoppa all'Inter.

Possibile scambio di mercato fra Alex Sandro e De Vrij

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Alex Sandro per Stefan De Vrij.

L'Inter potrebbe rinforzare la rosa con un terzino sinistro a giugno e il brasiliano potrebbe essere il giocatore ideale. Nonostante il rendimento deludente di questa stagione Alex Sandro è infatti un nazionale brasiliano e continua ed essere considerato uno dei migliori terzini sinistri del campionato italiano. Pare difficile però pensare che l'Inter lasci partire Stefan De Vrij, punto riferimento della difesa nerazzurra insieme a Skriniar e a Bastoni.

Comunque sia, se l'olandese dovesse rifiutare di prolungare il contratto con la società nerazzurra, una sua cessione a giugno diventerebbe possibile. Il centrale difensivo infatti va in scadenza a giugno 2023 ed il rischio per l'Inter è quello di perderlo a parametro zero fra un anno.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio di mercato fra Alex Sandro e De Vrij non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il brasiliano ha un ingaggio da sei milioni di euro a stagione e difficilmente l'Inter potrebbe garantirglielo. Inoltre la società nerazzurra vorrebbe la permanenza di De Vrij. Per il brasiliano si parla di un interesse concreto del Chelsea e del Real Madrid.

Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio, intanto, la Juventus in caso di partenza di Ramsey potrebbe acquistare Denis Zakaria. Per il settore avanzato potrebbe invece arrivare Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo, in scadenza di contratto a fine stagione.