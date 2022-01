L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e nel mirino ci sarebbero nomi ben precisi. Il primo sarebbe sicuramente quello di Davide Frattesi del Sassuolo, per il quale i dirigenti vorrebbero strappare già una prelazione in vista dell'interessamento del Napoli di Giuntoli. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa venticinque milioni di euro ma potrebbe essere inserita anche una contropartita per abbassare le pretese economiche. Nel mirino ci sarebbe anche Gianluca Scamacca che potrebbe essere il sostituto ideale di Edin Dzeko per caratteristiche tecniche.

Sulle tracce dell'ex Genoa ci sarebbe la Juventus e la valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro. Per iniziare le trattative, Marotta vorrebbe offrire, per il termine della stagione, il cartellino di Andrea Pinamonti.

Dybala sempre nei pensieri di Ausilio e Marotta

L'ex direttore sportivo della Juventus potrebbe fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala. L'argentino sarebbe in rotta con la società bianconera che non vorrebbe offrirgli il rinnovo da dieci milioni di euro e gli avrebbe chiesto di aspettare almeno fino a febbraio per valutare le prossime prestazioni. L'Inter potrebbe trovare l'accordo per il colpo a parametro zero mettendo sul piatto un'offerta da circa 7 milioni di euro più bonus per l'ex Palermo che troverebbe un modulo a lui congeniale dove agirebbe da seconda punta alle spalle del centravanti.

Prenderebbe il posto di Alexis Sanchez che, per un fattore anagrafico e contrattuale, potrebbe lasciare Milano al termine della stagione.

Il Milan penserebbe a Gagliardini

Si valuterebbero anche le possibili cessioni e nelle idee dei dirigenti degli Zhang ci sarebbe l'addio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista non sarebbe centrale nel progetto di Inzaghi che gli preferisce Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Barella.

Sulle sue tracce ci sarebbe, sotto stretta richiesta di Stefano Pioli, che lo volle prelevare dall'Atalanta durante la sua esperienza alla Pinetina, il Milan. Il calciatore potrebbe accettare la destinazione anche perché il suo contratto scadrà nel 2023 e non sarebbero pervenute delle proposte per il rinnovo. Ritroverebbe, con i rossoneri, il 4-2-3-1 dove potrebbe agire come mediano al fianco del connazionale Sandro Tonali.

La valutazione sarebbe di circa quindici milioni di euro ma si potrebbe tentare anche un'operazione fondata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In uscita per l'Inter ci sarebbe anche Matias Vecino che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Napoli e Genoa sarebbero alla finestra.