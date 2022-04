L'Inter è tornata sui livelli ammirati nella prima parte della stagione ed è tornata padrona del proprio destino. Non è un caso che sia avvenuto quando Nicolò Barella ha ripreso ad essere tra i migliori in campo, dopo un calo fisico fisiologico avendo giocato praticamente sempre negli ultimi due anni. Il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale italiana continua ad interessare ai top club europei e in particolar modo uno, il Liverpool. Il tecnico dei Red, Jurgen Klopp, non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del classe 1997 e nelle prossime settimane non è da escludere un assalto degli inglesi.

Anche la Fiorentina avrebbe cominciato a lavorare per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il grave infortunio subito da Gaetano Castrovilli apre una voragine importante in mezzo al campo e per questo i viola cercano un innesto importante. Il sogno del club di Rocco Commisso risponde al nome di Luis Alberto, che potrebbe lasciare la Lazio.

Liverpool su Barella

La prossima estate l'Inter potrebbe essere costretta ad un sacrificio per finanziare il mercato in entrata. I nerazzurri, però, cercheranno di resistere all'assalto ai propri club, anche se non sarà semplice. Uno di questi è Nicolò Barella, finito nel mirino del Liverpool, con Klopp che già in occasione della doppia sfida di Champions League si era detto contento di non doverlo affrontare visto che era squalificato.

L'allenatore avrebbe chiesto a gran voce proprio il centrocampista italiano per rinforzare il reparto, completato da gente come Fabinho e Thiago Alcantara. L'Inter non si priverà tanto facilmente del classe 1997, che in quest'annata ha messo a segno tre reti e collezionato ben nove assist in trentuno partite di campionato. Il club inglese, dal proprio canto, sarebbe pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche far tentennare la società nerazzurra, che nell'estate del 2019 ha investito quasi 40 milioni di euro su Barella per acquistarlo dal Cagliari.

Fiorentina su Luis Alberto

La Fiorentina è in cerca di un grande rinforzo in mezzo al campo dopo il grave infortunio subito da Gaetano Castrovilli. In quest'ottica, i viola sognano il mago Luis Alberto, che potrebbe anche lasciare la Lazio al termine di quest'annata. Operazione tutt'altro che semplice, visto che i biancocelesti sono storicamente una bottega cara.

Il club di Claudio Lotito, infatti, per il centrocampista spagnolo vorrebbe 30 milioni di euro, cifra che potrebbe anche essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica. Occhio, in quest'ottica, ad un elemento come Riccardo Sottil, che a Firenze è chiuso dai vari Saponara, Gonzalez e Ikoné, e che potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri, che cerca esterni di livello per il suo 4-3-3.