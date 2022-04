L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. In uscita ci sono Matìas Vecino, in scadenza di contratto, e Arturo Vidal, ma anche uno tra Sensi e Roberto Gagliardini potrebbe essere ceduto. In entrata si cercano giocatori che possano portare in dote un buon numero di gol, caratteristica che, eccezion fatta per Hakan Calhanoglu, non sembra essere nelle corde dei centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Antonin Barak, autore di una grande annata con la maglia del Verona, a conferma di quanto aveva già fatto vedere l'anno scorso.

Anche la Juventus si sta muovendo in vista della prossima estate per tornare ad essere competitiva per lo scudetto. I bianconeri cercano rinforzi in difesa visto che non è escluso un possibile addio di Giorgio Chiellini. Alla luce di ciò, sarebbe tornato in auge il nome di Nikola Milenkovic.

Inter su Barak

L'Inter è in cerca di un centrocampista in grado di dare un buon numero di gol al reparto, cosa che è un po' mancata in quest'annata, ad eccezione di Hakan Calhanoglu, arrivato a quota sette reti fino ad ora. Al di là di Davide Frattesi, un altro nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Antonin Barak, che tanto bene ha fatto quest'anno con la maglia del Verona. Il centrocampista della Repubblica Ceca ha messo a segno 10 reti e collezionato quattro assist in venticinque partite di campionato, pur avendo avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane.

Le due società potrebbero averne parlato proprio in occasione della sfida di campionato giocata ieri allo stadio Meazza, e vinta dalla squadra di Inzaghi per 2-0. La valutazione del classe 1994 si aggira sui 20 milioni di euro ma il club meneghino avrebbe diverse contropartite da potersi giocare per abbassare l'esborso economico.

Da Agoumé a Dalbert, passando per Valentino Lazaro, sono tanti i calciatori attualmente in prestito in giro per l'Europa che potrebbero fare al caso del club di Setti.

Juventus su Milenkovic

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa, visto che Giorgio Chiellini potrebbe anche decidere di dare l'addio al calcio o andare in un campionato meno competitivo.

Il nome tornato di moda negli ultimi giorni sarebbe quello di Nikola Milenkovic, già cercato la scorsa estate senza successo. Il centrale serbo ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica, magari concordando una valutazione superiore alla clausola mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani.